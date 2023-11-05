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Папа римский призвал не убивать будущее детей - РИА Новости, 05.11.2023
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Религия
 
15:52 05.11.2023 (обновлено: 15:58 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/papa-1907588609.html
Папа римский призвал не убивать будущее детей
Папа римский призвал не убивать будущее детей - РИА Новости, 05.11.2023
Папа римский призвал не убивать будущее детей
Папа римский Франциск выразил надежду, что кризис вокруг Израиля и Палестины не расширится, и призвал "не убивать будущее" вовлеченных в этот и другие конфликты РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:52
2023-11-05T15:58
религия
в мире
израиль
палестина
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
хамас
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ВАТИКАН, 5 ноя – РИА Новости. Папа римский Франциск выразил надежду, что кризис вокруг Израиля и Палестины не расширится, и призвал "не убивать будущее" вовлеченных в этот и другие конфликты детей. "Я продолжаю думать о ситуации в Палестине и Израиле, где множество человек потеряли жизни. Прошу вас остановиться во имя Господа. Прекратите огонь. Надеюсь, что будут использованы абсолютно все пути во избежание расширения конфликта, чтобы была оказана помощь раненым и была доставлена помощь населению Газы, где гуманитарная ситуация тяжелейшая", - заявил он после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Папа римский также призвал к освобождению заложников, "среди которых есть много детей", и их возвращению к своим семьям. "Подумаем о детях, обо всех детях, вовлеченных в эту войну, как и на Украине, в других конфликтах. Так убивается их будущее", - заявил папа Франциск. С момента эскалации палестино-израильского конфликта понтифик неоднократно призывал к прекращению военных действий, к продолжению доступа гуманитарной помощи. В пятницу, 27 октября, он возглавил молебен о мире, который состоялся в соборе Святого Петра. Этот день он объявил днем молитвы и поста, предложив присоединиться к нему представителей всех христианский конфессий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/ravvin-1905267586.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, палестина, россия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, В мире, Израиль, Палестина, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Папа римский призвал не убивать будущее детей

Папа Франциск призвал остановить кризис вокруг Израиля и Палестины

© РИА Новости / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Владислав Воднев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 5 ноя – РИА Новости. Папа римский Франциск выразил надежду, что кризис вокруг Израиля и Палестины не расширится, и призвал "не убивать будущее" вовлеченных в этот и другие конфликты детей.
«
"Я продолжаю думать о ситуации в Палестине и Израиле, где множество человек потеряли жизни. Прошу вас остановиться во имя Господа. Прекратите огонь. Надеюсь, что будут использованы абсолютно все пути во избежание расширения конфликта, чтобы была оказана помощь раненым и была доставлена помощь населению Газы, где гуманитарная ситуация тяжелейшая", - заявил он после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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25 октября, 23:04
Папа римский также призвал к освобождению заложников, "среди которых есть много детей", и их возвращению к своим семьям.
"Подумаем о детях, обо всех детях, вовлеченных в эту войну, как и на Украине, в других конфликтах. Так убивается их будущее", - заявил папа Франциск.
С момента эскалации палестино-израильского конфликта понтифик неоднократно призывал к прекращению военных действий, к продолжению доступа гуманитарной помощи. В пятницу, 27 октября, он возглавил молебен о мире, который состоялся в соборе Святого Петра. Этот день он объявил днем молитвы и поста, предложив присоединиться к нему представителей всех христианский конфессий.
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У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
РелигияВ миреИзраильПалестинаРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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