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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/obstrel-1907578039.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:36
2023-11-05T14:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 13:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Донецк подвергся обстрелам с 12.05 по 12.25, по нему выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html
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горловка, донецк, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки артиллерийских снарядов
Осколки артиллерийских снарядов - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 13:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Донецк подвергся обстрелам с 12.05 по 12.25, по нему выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкСЦККУкраинаПроисшествия
 
 
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