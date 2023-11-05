Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США задумались о наказании Израиля - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 05.11.2023 (обновлено: 00:59 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/nakazanie-1907516316.html
СМИ: в США задумались о наказании Израиля
СМИ: в США задумались о наказании Израиля - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: в США задумались о наказании Израиля
Демократы в конгрессе США обсуждают возможные меры для "наказания" Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа, заявил Politico на... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:54
2023-11-05T00:59
в мире
израиль
джо байден
хамас
конгресс сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f38dba0254a00a8dd0c4416b3993b7e.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Демократы в конгрессе США обсуждают возможные меры для "наказания" Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа, заявил Politico на условиях анонимности конгрессмен от Демпартии.Как утверждается в материале, администрация Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, призвав избегать жертв среди мирного населения.При этом неназванный демократ из палаты представителей конгресса, осведомленный о ходе дискуссий американских и израильских чиновников, заявил, что администрация "в частном порядке очень активно настаивала на том, чтобы израильтяне сбавили обороты".По словам конгрессмена, демократы "уже предварительно обсуждают меры, с помощью которых они могли бы наказать Израиль", если он не изменит курс, в том числе "проведение проверки на предмет соблюдения прав человека"."Существуют специальные механизмы для достижения поставленных целей", — заявил член палаты представителей, напомнив о "законе Лики", запрещающем оказывать военную поддержку странам, нарушающим права человека.Во вторник и среду израильские войска нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на движение ХАМАС, по меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали. Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира палестинского движения. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, но ответственность за их гибель возложил на руководство ХАМАС.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами Джебалии могут приравнять к военному преступлению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231105/gumpauzy-1907515631.html
https://ria.ru/20231104/vizit-1907507796.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ac4b0c64be889cdfdec3fc2ff03e7feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, джо байден, хамас, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, Конгресс США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
СМИ: в США задумались о наказании Израиля

Politico: демократы в конгрессе обсуждают меры против Израиля за удары по Газе

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Демократы в конгрессе США обсуждают возможные меры для "наказания" Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа, заявил Politico на условиях анонимности конгрессмен от Демпартии.
Как утверждается в материале, администрация Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, призвав избегать жертв среди мирного населения.
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гумпауз в Газе
00:39
При этом неназванный демократ из палаты представителей конгресса, осведомленный о ходе дискуссий американских и израильских чиновников, заявил, что администрация "в частном порядке очень активно настаивала на том, чтобы израильтяне сбавили обороты".
По словам конгрессмена, демократы "уже предварительно обсуждают меры, с помощью которых они могли бы наказать Израиль", если он не изменит курс, в том числе "проведение проверки на предмет соблюдения прав человека".
"Существуют специальные механизмы для достижения поставленных целей", — заявил член палаты представителей, напомнив о "законе Лики", запрещающем оказывать военную поддержку странам, нарушающим права человека.
Во вторник и среду израильские войска нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на движение ХАМАС, по меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали. Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира палестинского движения. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, но ответственность за их гибель возложил на руководство ХАМАС.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами Джебалии могут приравнять к военному преступлению.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
СМИ: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике
Вчера, 22:36
 
В миреИзраильДжо БайденХАМАСКонгресс СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала