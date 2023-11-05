https://ria.ru/20231105/nakazanie-1907516316.html

СМИ: в США задумались о наказании Израиля

СМИ: в США задумались о наказании Израиля - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ: в США задумались о наказании Израиля

Демократы в конгрессе США обсуждают возможные меры для "наказания" Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа, заявил Politico на... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:54

2023-11-05T00:54

2023-11-05T00:59

в мире

израиль

джо байден

хамас

конгресс сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Демократы в конгрессе США обсуждают возможные меры для "наказания" Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа, заявил Politico на условиях анонимности конгрессмен от Демпартии.Как утверждается в материале, администрация Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, призвав избегать жертв среди мирного населения.При этом неназванный демократ из палаты представителей конгресса, осведомленный о ходе дискуссий американских и израильских чиновников, заявил, что администрация "в частном порядке очень активно настаивала на том, чтобы израильтяне сбавили обороты".По словам конгрессмена, демократы "уже предварительно обсуждают меры, с помощью которых они могли бы наказать Израиль", если он не изменит курс, в том числе "проведение проверки на предмет соблюдения прав человека"."Существуют специальные механизмы для достижения поставленных целей", — заявил член палаты представителей, напомнив о "законе Лики", запрещающем оказывать военную поддержку странам, нарушающим права человека.Во вторник и среду израильские войска нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на движение ХАМАС, по меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали. Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира палестинского движения. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, но ответственность за их гибель возложил на руководство ХАМАС.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами Джебалии могут приравнять к военному преступлению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231105/gumpauzy-1907515631.html

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в мире, израиль, джо байден, хамас, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша