https://ria.ru/20231105/moskva-1907557349.html

В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов

В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов - РИА Новости, 05.11.2023

В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что в ТиНАО Москвы построили десять школ и 14 детских садов с начала года, к 2035 году там появятся ещё... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:17

2023-11-05T11:17

2023-11-05T11:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

тинао

москва

сергей собянин

коммунарка (москва)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что в ТиНАО Москвы построили десять школ и 14 детских садов с начала года, к 2035 году там появятся ещё порядка 320 детских садов и 170 школ. "С начала года построили в ТиНАО десять школ и 14 детских садов... Всего с момента присоединения округов к столице здесь уже сдали больше 120 объектов образования. К 2035 году появится ещё порядка 320 детских садов и 170 школ", - написал мэр.Он отметил, что Москва планирует построить образовательное учреждение в поселении Роговском и колледж в Коммунарке. Сейчас в Десёновском поселении заканчивают возведение детского сада на 350 детей, а в Коммунарке около площади Туве Янссон - для 220 ребят. Кроме того, в ТиНАО особое внимание уделяется строительству объектов здравоохранения и спорткомплексов: в поселении Московский появится детско-взрослая поликлиника, а в Рязановском поселении запланировано строительство спорткомплекс с плей-хабом. "За 11 лет в ТиНАО построим 125 объектов здравоохранения и порядка 100 культурно-досуговых объектов", - добавил Собянин.

https://realty.ria.ru/20231030/renovatsiya-1906080109.html

тинао

москва

коммунарка (москва)

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Ольга Фомченкова

тинао, москва, сергей собянин, коммунарка (москва)