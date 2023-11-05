В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов
Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детских садов
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыОсмотр итогов строительства учебного корпуса школы №2094 в Сосенском
Осмотр итогов строительства учебного корпуса школы №2094 в Сосенском
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что в ТиНАО Москвы построили десять школ и 14 детских садов с начала года, к 2035 году там появятся ещё порядка 320 детских садов и 170 школ.
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"С начала года построили в ТиНАО десять школ и 14 детских садов... Всего с момента присоединения округов к столице здесь уже сдали больше 120 объектов образования. К 2035 году появится ещё порядка 320 детских садов и 170 школ", - написал мэр.
Он отметил, что Москва планирует построить образовательное учреждение в поселении Роговском и колледж в Коммунарке. Сейчас в Десёновском поселении заканчивают возведение детского сада на 350 детей, а в Коммунарке около площади Туве Янссон - для 220 ребят.
Кроме того, в ТиНАО особое внимание уделяется строительству объектов здравоохранения и спорткомплексов: в поселении Московский появится детско-взрослая поликлиника, а в Рязановском поселении запланировано строительство спорткомплекс с плей-хабом.
"За 11 лет в ТиНАО построим 125 объектов здравоохранения и порядка 100 культурно-досуговых объектов", - добавил Собянин.