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В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов - РИА Новости, 05.11.2023
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11:17 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/moskva-1907557349.html
В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов
В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов - РИА Новости, 05.11.2023
В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что в ТиНАО Москвы построили десять школ и 14 детских садов с начала года, к 2035 году там появятся ещё... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:17
2023-11-05T11:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
москва
сергей собянин
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что в ТиНАО Москвы построили десять школ и 14 детских садов с начала года, к 2035 году там появятся ещё порядка 320 детских садов и 170 школ. &quot;С начала года построили в ТиНАО десять школ и 14 детских садов... Всего с момента присоединения округов к столице здесь уже сдали больше 120 объектов образования. К 2035 году появится ещё порядка 320 детских садов и 170 школ&quot;, - написал мэр.Он отметил, что Москва планирует построить образовательное учреждение в поселении Роговском и колледж в Коммунарке. Сейчас в Десёновском поселении заканчивают возведение детского сада на 350 детей, а в Коммунарке около площади Туве Янссон - для 220 ребят. Кроме того, в ТиНАО особое внимание уделяется строительству объектов здравоохранения и спорткомплексов: в поселении Московский появится детско-взрослая поликлиника, а в Рязановском поселении запланировано строительство спорткомплекс с плей-хабом. "За 11 лет в ТиНАО построим 125 объектов здравоохранения и порядка 100 культурно-досуговых объектов", - добавил Собянин.
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тинао, москва, сергей собянин, коммунарка (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Сергей Собянин, Коммунарка (Москва)
В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов

Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детских садов

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыОсмотр итогов строительства учебного корпуса школы №2094 в Сосенском
Осмотр итогов строительства учебного корпуса школы №2094 в Сосенском - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Осмотр итогов строительства учебного корпуса школы №2094 в Сосенском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что в ТиНАО Москвы построили десять школ и 14 детских садов с начала года, к 2035 году там появятся ещё порядка 320 детских садов и 170 школ.
«

"С начала года построили в ТиНАО десять школ и 14 детских садов... Всего с момента присоединения округов к столице здесь уже сдали больше 120 объектов образования. К 2035 году появится ещё порядка 320 детских садов и 170 школ", - написал мэр.

Он отметил, что Москва планирует построить образовательное учреждение в поселении Роговском и колледж в Коммунарке. Сейчас в Десёновском поселении заканчивают возведение детского сада на 350 детей, а в Коммунарке около площади Туве Янссон - для 220 ребят.
Кроме того, в ТиНАО особое внимание уделяется строительству объектов здравоохранения и спорткомплексов: в поселении Московский появится детско-взрослая поликлиника, а в Рязановском поселении запланировано строительство спорткомплекс с плей-хабом.
"За 11 лет в ТиНАО построим 125 объектов здравоохранения и порядка 100 культурно-досуговых объектов", - добавил Собянин.
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