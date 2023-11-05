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Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах - РИА Новости, 05.11.2023
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20:32 05.11.2023 (обновлено: 20:43 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907627708.html
Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах
Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах - РИА Новости, 05.11.2023
Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах
Порог явки в 25% на местных выборах в Молдавии за два часа до закрытия участков не преодолен в девяти из 898 населенных пунктов страны, заявила на брифинге... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:32
2023-11-05T20:43
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Порог явки в 25% на местных выборах в Молдавии за два часа до закрытия участков не преодолен в девяти из 898 населенных пунктов страны, заявила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Анжела Караман. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. "Из 898 населенных пунктов в девяти явка ниже 25%, избирательное право предусматривает, что если проголосует меньше четверти населения, то выборы будут признаны провалившимися. Но еще есть два часа до закрытия участков", - заявила Караман. По ее словам, на 19.00 (20.00 мск) в стране проголосовали более 40% жителей. Самая большая явка в селе Покровка Дондюшанского района, где проголосовало более 77% жителей. В Кишиневе проголосовало более 39% жителей. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом населенном пункте страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельц. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах

ЦИК Молдавии: явка выборов не достигла порога в девяти из 898 населенных пунктов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Местные выборы в Молдавии
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Порог явки в 25% на местных выборах в Молдавии за два часа до закрытия участков не преодолен в девяти из 898 населенных пунктов страны, заявила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.
В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года.
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"Из 898 населенных пунктов в девяти явка ниже 25%, избирательное право предусматривает, что если проголосует меньше четверти населения, то выборы будут признаны провалившимися. Но еще есть два часа до закрытия участков", - заявила Караман.
По ее словам, на 19.00 (20.00 мск) в стране проголосовали более 40% жителей. Самая большая явка в селе Покровка Дондюшанского района, где проголосовало более 77% жителей. В Кишиневе проголосовало более 39% жителей.
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Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом населенном пункте страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельц. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
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