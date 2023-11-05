https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907627708.html

Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах

Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах - РИА Новости, 05.11.2023

Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах

Порог явки в 25% на местных выборах в Молдавии за два часа до закрытия участков не преодолен в девяти из 898 населенных пунктов страны, заявила на брифинге... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T20:32

2023-11-05T20:32

2023-11-05T20:43

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Порог явки в 25% на местных выборах в Молдавии за два часа до закрытия участков не преодолен в девяти из 898 населенных пунктов страны, заявила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Анжела Караман. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. "Из 898 населенных пунктов в девяти явка ниже 25%, избирательное право предусматривает, что если проголосует меньше четверти населения, то выборы будут признаны провалившимися. Но еще есть два часа до закрытия участков", - заявила Караман. По ее словам, на 19.00 (20.00 мск) в стране проголосовали более 40% жителей. Самая большая явка в селе Покровка Дондюшанского района, где проголосовало более 77% жителей. В Кишиневе проголосовало более 39% жителей. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом населенном пункте страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельц. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595876.html

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