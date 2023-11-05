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ЦИК Молдавии получил данные о 130 случаях нарушений на местных выборах - РИА Новости, 05.11.2023
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17:01 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907598431.html
ЦИК Молдавии получил данные о 130 случаях нарушений на местных выборах
ЦИК Молдавии получил данные о 130 случаях нарушений на местных выборах - РИА Новости, 05.11.2023
ЦИК Молдавии получил данные о 130 случаях нарушений на местных выборах
Центральная избирательная комиссия Молдавии получила данные от полиции о 130 случаях нарушений во время голосования на местных выборах, сообщила на брифинге... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:01
2023-11-05T17:01
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии получила данные от полиции о 130 случаях нарушений во время голосования на местных выборах, сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. "Согласно оперативной информации, представленной ЦИК Генеральным инспекторатом полиции, к 15.00 сообщили о 130 случаях нарушений или инцидентов. Из них 42 дела связаны с предвыборной агитацией, 29 дел - с организованной перевозкой избирателей, 4 - с электоральной рекламой в неавторизованных местах, 7 случаев - с обоснованными подозрениями в подкупе избирателей, 12 дел - с фотографированием избирательных бюллетеней. В селе Кирсово в Гагаузской автономии возбуждено уголовное дело за воспрепятствование осуществлению избирательного права", - сказала Караман. Накануне дня голосования в полиции сообщили, что были приняты все меры для обеспечения безопасности проведения избирательного процесса на всеобщих местных выборах. Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов будут нести ответственность за обеспечение безопасности, поддержание общественного порядка, будут оперативно реагировать на жалобы граждан. Также будут созданы резервные силы, которые будут постоянно готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595876.html
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
ЦИК Молдавии получил данные о 130 случаях нарушений на местных выборах

Караман: ЦИК Молдавии получил данные о 130 случаях нарушений на местных выборах

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии получила данные от полиции о 130 случаях нарушений во время голосования на местных выборах, сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман.
В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года.
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"Согласно оперативной информации, представленной ЦИК Генеральным инспекторатом полиции, к 15.00 сообщили о 130 случаях нарушений или инцидентов. Из них 42 дела связаны с предвыборной агитацией, 29 дел - с организованной перевозкой избирателей, 4 - с электоральной рекламой в неавторизованных местах, 7 случаев - с обоснованными подозрениями в подкупе избирателей, 12 дел - с фотографированием избирательных бюллетеней. В селе Кирсово в Гагаузской автономии возбуждено уголовное дело за воспрепятствование осуществлению избирательного права", - сказала Караман.
Накануне дня голосования в полиции сообщили, что были приняты все меры для обеспечения безопасности проведения избирательного процесса на всеобщих местных выборах. Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов будут нести ответственность за обеспечение безопасности, поддержание общественного порядка, будут оперативно реагировать на жалобы граждан. Также будут созданы резервные силы, которые будут постоянно готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях.
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Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
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