https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907597248.html

Таубер оценила отказ Молдавии от участия на выборах наблюдателей от России

Таубер оценила отказ Молдавии от участия на выборах наблюдателей от России - РИА Новости, 05.11.2023

Таубер оценила отказ Молдавии от участия на выборах наблюдателей от России

Отказ молдавских властей в регистрации российских наблюдателей на местных выборах в Молдавии, носит недружественный характер, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:57

2023-11-05T16:57

2023-11-05T16:57

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россия

марина таубер

майя санду

в мире

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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Отказ молдавских властей в регистрации российских наблюдателей на местных выборах в Молдавии, носит недружественный характер, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента, вице-председатель запрещенной в стране партии "Шор" Марина Таубер. В воскресенье жители Молдавии выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Ранее ЦИК Молдавии отказал ряду российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в наблюдении за местными выборами в республике. "Недальновидный, антидемократический и недружественный шаг. Так можно охарактеризовать это беспрецедентное действие центральных властей Молдавии. Россия всегда была и остается нашим стратегическим партнером. Команда, политсила, которую я представляю, не поддерживает этот решение. Надо давать право наблюдать за выборами в Молдавии не только тем, кто поддерживает нынешнюю власть, это недемократично и ставит под вопрос корректность выборов, насколько эти выборы смогут считаться состоявшимися", - сказала Таубер. Политик выразила сожаление, что перед началом отопительного сезона власти Молдавии проигнорировали переговоры с Россией о цене на газ. "Я не хочу никому портить сегодня настроение, но скоро придут холода. Цены на энергоносители растут. Жители Молдавии получат платежки с круглыми суммами, и не все смогут оплатить счета. Особенно пенсионеры. Жаль, что президент страны Майя Санду игнорирует переговоры с Россией о поставках газа, о цене на топливо. Власти обязаны в кризисный период, да и всегда, гарантировать энергетическую безопасность граждан. До сих пор так было, но нынешняя власть в Молдавии не думает о народе", - подчеркнула Таубер. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595314.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595876.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html

https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906378629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, марина таубер, майя санду, в мире