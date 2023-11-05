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ЦИК Молдавии заявил, что выборы в большинстве населенных пунктов состоялись - РИА Новости, 05.11.2023
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16:50 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907596810.html
ЦИК Молдавии заявил, что выборы в большинстве населенных пунктов состоялись
ЦИК Молдавии заявил, что выборы в большинстве населенных пунктов состоялись - РИА Новости, 05.11.2023
ЦИК Молдавии заявил, что выборы в большинстве населенных пунктов состоялись
Выборы в большинстве населенных пунктов Молдавии можно предварительно считать состоявшимися, сообщила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:50
2023-11-05T16:50
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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Выборы в большинстве населенных пунктов Молдавии можно предварительно считать состоявшимися, сообщила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Анжела Караман. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. "Выборы проходят в нормальном режиме. К 15.00 на участках проголосовало более 820 тысяч избирателей, что составляет почти 30 процентов. Самая большая явка в селе Покровка в Дондюшанском районе, где проголосовало более 67 процентов жителей", - заявила Караман. По ее словам, в Кишиневе голоса отдали более 26% от общего числа людей с правом голоса. Самые активные - жители столичного сектора Рышкановка. В пригородах столицы проголосовали 28% граждан, больше всего в Вадул-луй-Водах, самые пассивные - в Дурлештах. В Бельцах голоса отдали 25% граждан. В Комрате - более 31%. "Из общего числа населенных пунктов - 898 - в настоящее время в 820 зарегистрирована явка более 25 процентов. Это позволяет нам предварительно заявить, что в этих населенных пунктах выборы состоялись", - уточнила глава ЦИК. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом населенном пункте страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595314.html
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html
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молдавия, кишинев, комрат, в мире
Молдавия, Кишинев, Комрат, В мире
ЦИК Молдавии заявил, что выборы в большинстве населенных пунктов состоялись

Карама: выборы в большинстве населенных пунктов в Молдавии состоялись

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Местные выборы в Молдавии
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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Выборы в большинстве населенных пунктов Молдавии можно предварительно считать состоявшимися, сообщила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.
В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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Вчера, 16:35
"Выборы проходят в нормальном режиме. К 15.00 на участках проголосовало более 820 тысяч избирателей, что составляет почти 30 процентов. Самая большая явка в селе Покровка в Дондюшанском районе, где проголосовало более 67 процентов жителей", - заявила Караман.
По ее словам, в Кишиневе голоса отдали более 26% от общего числа людей с правом голоса. Самые активные - жители столичного сектора Рышкановка. В пригородах столицы проголосовали 28% граждан, больше всего в Вадул-луй-Водах, самые пассивные - в Дурлештах. В Бельцах голоса отдали 25% граждан. В Комрате - более 31%. "Из общего числа населенных пунктов - 898 - в настоящее время в 820 зарегистрирована явка более 25 процентов. Это позволяет нам предварительно заявить, что в этих населенных пунктах выборы состоялись", - уточнила глава ЦИК.
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Вчера, 12:00
Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом населенном пункте страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
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