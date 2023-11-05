https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595876.html

Партию "Шанс" в Молдавии сняли с выборов незаконно, заявили в парламенте

Партию "Шанс" в Молдавии сняли с выборов незаконно, заявили в парламенте - РИА Новости, 05.11.2023

Партию "Шанс" в Молдавии сняли с выборов незаконно, заявили в парламенте

Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" была снята с местных выборов абсолютно незаконно, она предлагала альтернативные решения, сказала в комментарии РИА... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:41

2023-11-05T16:41

2023-11-05T16:41

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

возрождение

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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" была снята с местных выборов абсолютно незаконно, она предлагала альтернативные решения, сказала в комментарии РИА Новости депутат парламента, вице-председатель запрещенной в республике политсилы "Шор" Марина Таубер. В воскресенье жители Молдавии выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. За два дня до голосования правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" "в интересах национальной безопасности". Накануне глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ представил отчет о незаконном финансировании партии со стороны запрещенной партии "Шор". По рекомендации властей, ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил во всех бюллетенях проставить печать "Выбыл" всем электоральным конкурентам от этой партии. "Произошедшее с партией "Шанс" – это возмутительный поступок действующей власти, это нарушение всех демократических принципов, а также международных прав, это узурпация власти. Партию сняли потому, что она предлагает альтернативные решения. Когда партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS ) приходила к власти, она обещала верховенство закона, но в итоге вершит беззаконие. Можно констатировать, что в стране сейчас нет юстиции, реформы в этой сфере провалены", - сказала Таубер. Политик отметила, что и партия "Шор", и партия "Шанс" продолжат опротестовывать запреты со стороны действующей власти в судах, в плоть до международных. По словам Таубер, давление оппозиции оказывается ежедневно в Молдавии. "Будем отстаивать свои права быть избранными. И партия "Шор", и партия "Шанс", которую мы поддерживаем, так как они наши единомышленники, продолжим борьбу. Дойдем до международных инстанций. Хочу отметить, что давление на оппозицию не прекращается и по сей день. Вчера и сегодня возле этого офиса партии дежурят несколько полицейских машин. В районах было много случаев запугивания и давления на людей. В городе Бельцы, например, запугивали граждан, которые считают, что альтернативный кандидат на должность мэра, которую мы поддерживаем, Арина Коршикова должна победить", - сказала Таубер. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595314.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html

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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, возрождение