https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html
Партия "Шанс" потребует признать выборы в Молдавии недействительными
Партия "Шанс" потребует признать выборы в Молдавии недействительными - РИА Новости, 05.11.2023
Партия "Шанс" потребует признать выборы в Молдавии недействительными
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" потребует отмены результатов местных выборов и признания их недействительными, сообщили в пресс-службе политформирования. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:00
2023-11-05T12:00
2023-11-05T12:24
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" потребует отмены результатов местных выборов и признания их недействительными, сообщили в пресс-службе политформирования. В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс". "Учитывая серьезные нарушения, неправомерное устранение с выборов сильного конкурента, злоупотребления со стороны избирательных органов, мы считаем, что эти местные выборы не могут считаться свободными, справедливыми и демократическими. В этой связи мы потребуем отмены результатов выборов и признания их недействительными", - говорится в сообщении партии. В политформировании считают решение комиссии по ЧС "незаконным и неправомерным". Распоряжение ЦИК партия оспорила в судебной инстанции. "После ряда отсрочек, связанных с отказом судей от участия в этом процессе, и попыток переложить ответственность на другие инстанции, рассмотрение дела все же началось... Избирательный спор еще не закончен. Представители КЧС намеренно затягивают процесс, в результате чего к началу дня голосования мы не имеем решения суда", - пояснили в сообщении. В партии также обратили внимание на то, что "в соответствии с законодательными нормами, после оспаривания акта об отмене регистрации он считается приостановленным по праву и не может быть исполнен до вынесения окончательного решения". В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907557164.html
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https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906378629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Партия "Шанс" потребует признать выборы в Молдавии недействительными
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" требует признать их недействительными
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" потребует отмены результатов местных выборов и признания их недействительными, сообщили в пресс-службе
политформирования.
В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан
выступил с заявлением, что правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором
. ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс".
На местных выборах в Молдавии за два часа зарегистрировали 141 инцидент
"Учитывая серьезные нарушения, неправомерное устранение с выборов сильного конкурента, злоупотребления со стороны избирательных органов, мы считаем, что эти местные выборы не могут считаться свободными, справедливыми и демократическими. В этой связи мы потребуем отмены результатов выборов и признания их недействительными", - говорится в сообщении партии.
В политформировании считают решение комиссии по ЧС "незаконным и неправомерным". Распоряжение ЦИК партия оспорила в судебной инстанции. "После ряда отсрочек, связанных с отказом судей от участия в этом процессе, и попыток переложить ответственность на другие инстанции, рассмотрение дела все же началось... Избирательный спор еще не закончен. Представители КЧС намеренно затягивают процесс, в результате чего к началу дня голосования мы не имеем решения суда", - пояснили в сообщении.
В партии также обратили внимание на то, что "в соответствии с законодательными нормами, после оспаривания акта об отмене регистрации он считается приостановленным по праву и не может быть исполнен до вынесения окончательного решения".
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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