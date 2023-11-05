https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html

В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным

В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным - РИА Новости, 05.11.2023

В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным

Процесс выборов в Молдавии полностью дискредитирован, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:50

2023-11-05T10:50

2023-11-05T10:50

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молдавия

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Процесс выборов в Молдавии полностью дискредитирован, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс" "Апелляционная палата Кишинева так и не решилась вчера принять решение по иску партии "Шанс". Слушание затянули до глубокой ночи и, в итоге, перенесли на сегодня, 5 ноября, на 11.00 (12.00 по мск). Тем временем выборы идут, и в бюллетенях там, где "Шанс", печать "Выбыл". В двух селах на юге Молдовы, где были зарегистрированы кандидаты от нашей партии, голосование отменили совсем… Процесс выборов в Молдове полностью дискредитирован", - написал Лунгу. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907347285.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия