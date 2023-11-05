Рейтинг@Mail.ru
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным - РИА Новости, 05.11.2023
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным
Процесс выборов в Молдавии полностью дискредитирован, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:50
2023-11-05T10:50
в мире
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Процесс выборов в Молдавии полностью дискредитирован, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс" "Апелляционная палата Кишинева так и не решилась вчера принять решение по иску партии "Шанс". Слушание затянули до глубокой ночи и, в итоге, перенесли на сегодня, 5 ноября, на 11.00 (12.00 по мск). Тем временем выборы идут, и в бюллетенях там, где "Шанс", печать "Выбыл". В двух селах на юге Молдовы, где были зарегистрированы кандидаты от нашей партии, голосование отменили совсем… Процесс выборов в Молдове полностью дискредитирован", - написал Лунгу. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907347285.html
https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906378629.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным

Лидер партии "Шанс" Лунгу: процесс выборов в Молдавии полностью дискредитирован

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Процесс выборов в Молдавии полностью дискредитирован, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс"
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор
3 ноября, 23:58
"Апелляционная палата Кишинева так и не решилась вчера принять решение по иску партии "Шанс". Слушание затянули до глубокой ночи и, в итоге, перенесли на сегодня, 5 ноября, на 11.00 (12.00 по мск). Тем временем выборы идут, и в бюллетенях там, где "Шанс", печать "Выбыл". В двух селах на юге Молдовы, где были зарегистрированы кандидаты от нашей партии, голосование отменили совсем… Процесс выборов в Молдове полностью дискредитирован", - написал Лунгу.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Молдавии рассказали о роли иностранных послов в разрушении демократии
31 октября, 11:47
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала