Маск одним символом отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным
Маск восклицательным знаком отреагировал на пост о ссоре Зеленского с Залужным
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Сакс написал в соцсети X, что "Зеленский и Залужный открыто критикуют друг друга в прессе".
"!" — прокомментировал Маск сообщение бизнесмена.
Ранее на этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Зеленскому накануне в присутствии председателя Еврокомисиии Урсулы фон дер Ляйен, приехавшей в Киев, пришлось оправдываться за статью генерала, заявив, что "это не патовая ситуация". По мнению Зеленского, решение имеющихся у ВСУ проблем заключается в поставках истребителей F-16.
Кроме того, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона раскритиковал Залужного, заявив, что тот не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. Он добавил, что публикация главкома ВСУ вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.