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Маск одним символом отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным - РИА Новости, 05.11.2023
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03:05 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/mask-1907522953.html
Маск одним символом отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным
Маск одним символом отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным - РИА Новости, 05.11.2023
Маск одним символом отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между Владимиром... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T03:05
2023-11-05T03:05
в мире
россия
донбасс
владимир зеленский
валерий залужный
илон маск
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.Сакс написал в соцсети X, что "Зеленский и Залужный открыто критикуют друг друга в прессе"."!" — прокомментировал Маск сообщение бизнесмена.Ранее на этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Зеленскому накануне в присутствии председателя Еврокомисиии Урсулы фон дер Ляйен, приехавшей в Киев, пришлось оправдываться за статью генерала, заявив, что "это не патовая ситуация". По мнению Зеленского, решение имеющихся у ВСУ проблем заключается в поставках истребителей F-16.Кроме того, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона раскритиковал Залужного, заявив, что тот не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. Он добавил, что публикация главкома ВСУ вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
https://ria.ru/20231105/general-1907521944.html
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в мире, россия, донбасс, владимир зеленский, валерий залужный, илон маск, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, НАТО
Маск одним символом отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным

Маск восклицательным знаком отреагировал на пост о ссоре Зеленского с Залужным

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Сакс написал в соцсети X, что "Зеленский и Залужный открыто критикуют друг друга в прессе".
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"!" — прокомментировал Маск сообщение бизнесмена.
Ранее на этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Зеленскому накануне в присутствии председателя Еврокомисиии Урсулы фон дер Ляйен, приехавшей в Киев, пришлось оправдываться за статью генерала, заявив, что "это не патовая ситуация". По мнению Зеленского, решение имеющихся у ВСУ проблем заключается в поставках истребителей F-16.
Кроме того, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона раскритиковал Залужного, заявив, что тот не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. Он добавил, что публикация главкома ВСУ вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
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Вчера, 06:20
 
В миреРоссияДонбассВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйИлон МаскВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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