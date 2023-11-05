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Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 05.11.2023
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20:56 05.11.2023 (обновлено: 20:59 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/makhachkala-1907631542.html
Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 05.11.2023
Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Полиция задержала 201 человека после нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:56
2023-11-05T20:59
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
палестина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция задержала 201 человека после нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", - говорится в сообщении.Кроме того, правоохранители установили 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители."За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 107 граждан, ещё 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга. В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России задержано 11 правонарушителей. Все участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности.Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля.На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231103/makhachkala-1907233053.html
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, палестина
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия, Палестина
Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

МВД: полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция задержала 201 человека после нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, правоохранители установили 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.
"За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 107 граждан, ещё 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга. В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России задержано 11 правонарушителей. Все участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности.
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Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля.
На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
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