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Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада - РИА Новости, 05.11.2023
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07:26 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/magadan-1907532875.html
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада - РИА Новости, 05.11.2023
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада
Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магадане и Ольском округе Магаданской области, возможно возникновение... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T07:26
2023-11-05T07:26
магадан
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магадане и Ольском округе Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает Пожарно-Спасательный Центр (ПСЦ) региона. Это уже второй снежный циклон, пришедший в Магаданскую область за неделю. Первый принес 1,5 декадные нормы осадков за три дня. Спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах, метелях и штормовом ветре сразу в нескольких округах Магаданской области. В Пожарно-Спасательном центре региона рекомендовали жителям пока не покидать пределы населенных пунктах и быть осторожнее на горных трассах и перевалах. Накануне дорожники сообщили об ограничениях движения на двух региональных трассах из-за нулевой видимости. "Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, налипание снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах (источник ЧС – сильный снег)", - говорится в сообщении. ПСЦ уточняет, что сильный снег ожидается уже предстоящей ночью. Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте на перевалы и в лавиноопасные места.
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Магадан, Магаданская область, Происшествия
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада

ПСЦ Магадана предупредил жителей о возможных ЧС из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
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МАГАДАН, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магадане и Ольском округе Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает Пожарно-Спасательный Центр (ПСЦ) региона.
Это уже второй снежный циклон, пришедший в Магаданскую область за неделю. Первый принес 1,5 декадные нормы осадков за три дня. Спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах, метелях и штормовом ветре сразу в нескольких округах Магаданской области. В Пожарно-Спасательном центре региона рекомендовали жителям пока не покидать пределы населенных пунктах и быть осторожнее на горных трассах и перевалах. Накануне дорожники сообщили об ограничениях движения на двух региональных трассах из-за нулевой видимости.
"Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, налипание снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах (источник ЧС – сильный снег)", - говорится в сообщении.
ПСЦ уточняет, что сильный снег ожидается уже предстоящей ночью. Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте на перевалы и в лавиноопасные места.
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