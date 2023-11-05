https://ria.ru/20231105/magadan-1907532875.html
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада - РИА Новости, 05.11.2023
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада
Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магадане и Ольском округе Магаданской области, возможно возникновение... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T07:26
2023-11-05T07:26
2023-11-05T07:26
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магаданская область
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МАГАДАН, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магадане и Ольском округе Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает Пожарно-Спасательный Центр (ПСЦ) региона. Это уже второй снежный циклон, пришедший в Магаданскую область за неделю. Первый принес 1,5 декадные нормы осадков за три дня. Спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах, метелях и штормовом ветре сразу в нескольких округах Магаданской области. В Пожарно-Спасательном центре региона рекомендовали жителям пока не покидать пределы населенных пунктах и быть осторожнее на горных трассах и перевалах. Накануне дорожники сообщили об ограничениях движения на двух региональных трассах из-за нулевой видимости. "Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, налипание снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах (источник ЧС – сильный снег)", - говорится в сообщении. ПСЦ уточняет, что сильный снег ожидается уже предстоящей ночью. Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте на перевалы и в лавиноопасные места.
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магадан, магаданская область, происшествия
Магадан, Магаданская область, Происшествия
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада
ПСЦ Магадана предупредил жителей о возможных ЧС из-за сильного снегопада
МАГАДАН, 5 ноя - РИА Новости.
Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магадане и Ольском округе Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает
Пожарно-Спасательный Центр (ПСЦ) региона.
Это уже второй снежный циклон, пришедший в Магаданскую область за неделю. Первый принес 1,5 декадные нормы осадков за три дня. Спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах, метелях и штормовом ветре сразу в нескольких округах Магаданской области. В Пожарно-Спасательном центре региона рекомендовали жителям пока не покидать пределы населенных пунктах и быть осторожнее на горных трассах и перевалах. Накануне дорожники сообщили об ограничениях движения на двух региональных трассах из-за нулевой видимости.
"Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, налипание снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах (источник ЧС – сильный снег)", - говорится в сообщении.
ПСЦ уточняет, что сильный снег ожидается уже предстоящей ночью. Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте на перевалы и в лавиноопасные места.
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