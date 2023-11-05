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ЦИК Молдавии признал местные выборы в Кишиневе состоявшимися - РИА Новости, 05.11.2023
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16:45 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/kishinev-1907596387.html
ЦИК Молдавии признал местные выборы в Кишиневе состоявшимися
ЦИК Молдавии признал местные выборы в Кишиневе состоявшимися - РИА Новости, 05.11.2023
ЦИК Молдавии признал местные выборы в Кишиневе состоявшимися
Явка на местных выборах в Кишиневе к 14.35 (15.35 по мск) составила 25,01%, по закону их можно считать состоявшимися, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:45
2023-11-05T16:45
в мире
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Кишиневе к 14.35 (15.35 по мск) составила 25,01%, по закону их можно считать состоявшимися, сообщается на сайте Центризбиркома. По данным на 14.35 (15.35 по мск), в Кишиневе принять участие в голосовании успели 162 410 граждан - это 25,01% избирателей. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). По данным на 13.45 (14.45 по мск), по всей Молдавии принять участие в местных выборах успели 750 360 граждан - это 25,51% избирателей. Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
ЦИК Молдавии признал местные выборы в Кишиневе состоявшимися

ЦИК: явка избирателей в Кишиневе превысила 25%, местные выборы состоялись

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Кишиневе к 14.35 (15.35 по мск) составила 25,01%, по закону их можно считать состоявшимися, сообщается на сайте Центризбиркома.
По данным на 14.35 (15.35 по мск), в Кишиневе принять участие в голосовании успели 162 410 граждан - это 25,01% избирателей.
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В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
По данным на 13.45 (14.45 по мск), по всей Молдавии принять участие в местных выборах успели 750 360 граждан - это 25,51% избирателей.
Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
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