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"Участник боевых действий". Военный оказался в центре скандала в Киеве
"Участник боевых действий". Военный оказался в центре скандала в Киеве - РИА Новости, 05.11.2023
"Участник боевых действий". Военный оказался в центре скандала в Киеве
В Киеве, предположительно, нетрезвый пограничник напал на силовика, сообщила местная полиции на странице в Facebook*. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:49
2023-11-05T14:49
2023-11-05T18:17
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Киеве, предположительно, нетрезвый пограничник напал на силовика, сообщила местная полиции на странице в Facebook*."Во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час. Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника", — говорится в заявлении.Уточняется, что дебошира попросили пройти в отдел полиции для установления личности, но он проигнорировал требования и продолжил ввести себя неподобающе. На опубликованном видео мужчина утверждает, что является участником боевых действий.Позднее ведомство установило, что он действительно несет службу в одном из пограничных подразделений. Инцидент произошел ночью 3 ноября, начата служебная проверка.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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киев, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия
"Участник боевых действий". Военный оказался в центре скандала в Киеве
Пьяный украинский пограничник напал на полицейского в Киеве
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Киеве, предположительно, нетрезвый пограничник напал на силовика, сообщила местная полиции на странице в Facebook*.
"Во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час. Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника", — говорится в заявлении.
Уточняется, что дебошира попросили пройти в отдел полиции для установления личности, но он проигнорировал требования и продолжил ввести себя неподобающе. На опубликованном видео мужчина утверждает, что является участником боевых действий.
Позднее ведомство установило, что он действительно несет службу в одном из пограничных подразделений.
Инцидент произошел ночью 3 ноября, начата служебная проверка.
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.