https://ria.ru/20231105/kharkov-1907565482.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:37
2023-11-05T12:37
2023-11-05T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Харьковской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН. "Взрывы в Харьковской области", — говорится в публикации. Никаких подробностей не приводится.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Накануне вечером взрывы прогремели в Днепропетровске. Местные власти заявили о поражении объекта инфраструктуры.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907119325.html
харьковская область
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d694c6d1c6cebcdac5c6cac91b18f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харьковской области