https://ria.ru/20231105/kharkov-1907565482.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 05.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:37

2023-11-05T12:37

2023-11-05T13:14

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Харьковской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН. "Взрывы в Харьковской области", — говорится в публикации. Никаких подробностей не приводится.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Накануне вечером взрывы прогремели в Днепропетровске. Местные власти заявили о поражении объекта инфраструктуры.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907119325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, харьков, украина