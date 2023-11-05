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Верховный лидер Ирана встретился с главой ХАМАС - РИА Новости, 05.11.2023
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18:08 05.11.2023 (обновлено: 18:22 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/khamas-1907608632.html
Верховный лидер Ирана встретился с главой ХАМАС
Верховный лидер Ирана встретился с главой ХАМАС - РИА Новости, 05.11.2023
Верховный лидер Ирана встретился с главой ХАМАС
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье вечером провел встречу и переговоры в Тегеране с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:08
2023-11-05T18:22
в мире
иран
тегеран (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье вечером провел встречу и переговоры в Тегеране с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщило иранское государственное агентство Fars."В ходе встречи Хания выступил с докладом о последних событиях в Газе и преступлениях сионистского режима (Израиля - ред.) в Газе. Высоко оценивая стойкость народа Газы и осуждая преступления Израиля, Хаменеи подчеркнул необходимость серьезных действий со стороны мусульманских стран и международных организаций, а также всесторонней поддержки палестинского народа правительствами мусульманских государств", - говорится в сообщении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, иран, тегеран (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Тегеран (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Верховный лидер Ирана встретился с главой ХАМАС

Верховный лидер Ирана встретился с главой ХАМАС в Тегеране

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье вечером провел встречу и переговоры в Тегеране с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщило иранское государственное агентство Fars.
"В ходе встречи Хания выступил с докладом о последних событиях в Газе и преступлениях сионистского режима (Израиля - ред.) в Газе. Высоко оценивая стойкость народа Газы и осуждая преступления Израиля, Хаменеи подчеркнул необходимость серьезных действий со стороны мусульманских стран и международных организаций, а также всесторонней поддержки палестинского народа правительствами мусульманских государств", - говорится в сообщении.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
27 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИранТегеран (город)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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