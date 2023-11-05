https://ria.ru/20231105/izrail-1907644217.html

Израиль отверг предложение США о прекращении боев в Газе, заявил Херш

Израиль отверг предложение США о прекращении боев в Газе, заявил Херш - РИА Новости, 05.11.2023

Израиль отверг предложение США о прекращении боев в Газе, заявил Херш

Израиль с ходу ответил отказом на просьбу высокопоставленных представителей США, включая президента Джо Байдена, приостановить бои в секторе Газа ради... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T22:40

2023-11-05T22:40

2023-11-05T22:40

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Израиль с ходу ответил отказом на просьбу высокопоставленных представителей США, включая президента Джо Байдена, приостановить бои в секторе Газа ради вызволения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, сообщил в воскресенье американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники. "Просьбы президента Джо Байдена и госсекретаря Блинкена, недавно посетивших Тель-Авив, о "паузе" в бомбардировках были с ходу отвергнуты премьер-министром Биньямином Нетаньяху и израильским военным руководством", - написал Херш в своем блоге на платформе Substack. По словам одного из источников в Вашингтоне, пауза в бомбардировках для Израиля равнозначна постоянному прекращению огня. Как добавляет Херш, в Тель-Авиве дали понять, что любая приостановка обстрелов Газы на текущем этапе конфликта возможна лишь "для перезарядки" орудий. В публикации Херша отмечается, что, по оценкам Израиля и США, укрывающиеся в подземных тоннелях Газы бойцы ХАМАС "вскоре задохнутся из-за нехватки свежего воздуха", поскольку необходимого для работы генераторов и подачи кислорода топлива у них "осталось мало". "Еда испортится, а запасы воды грозят иссякнуть. Более двухсот миль туннелей неизбежно станут смертельной ловушкой, сделав жизнь под землей столь же трудной, как и на поверхности. ХАМАС должен начать освобождать заложников", - пишет журналист, ссылаясь на слова неназванного американского чиновника. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, сша, сеймур херш, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году