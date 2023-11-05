https://ria.ru/20231105/izrail-1907627340.html

Армия Израиля заявила, что продвинулась вглубь сектора Газа

Армия Израиля заявила, что продвинулась вглубь сектора Газа - РИА Новости, 05.11.2023

Армия Израиля заявила, что продвинулась вглубь сектора Газа

Израильские военные продвинулись вглубь сектора Газа с севера и заняли позиции вдоль побережья, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T20:30

2023-11-05T20:30

2023-11-05T21:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

восточный иерусалим

хамас

оон

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Израильские военные продвинулись вглубь сектора Газа с севера и заняли позиции вдоль побережья, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."В рамках расширения наземных операций на прошедшей неделе 36-я дивизия действовала на севере сектора Газа и достигла позиций вдоль побережья Газы... В ходе боев в секторе Газа 36-я дивизия поразила более 1,6 тысячи объектов, принадлежащих ХАМАС", — говорится в сообщении.Утверждается, что за последние сутки израильская армия нанесла удар по 50 объектам, включая заставы, военные позиции, подземную инфраструктуру и места размещения противника, а также ликвидировали бойцов палестинского движения в ближнем бою.Ранее в воскресенье представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи сообщил о захвате одного из самых важных опорных пунктов ХАМАС в районе Бейт-Хануна на севере Газы.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как заявил президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, восточный иерусалим, хамас, оон