https://ria.ru/20231105/izrail-1907552673.html

Снятый армией Израиля фильм о ХАМАС покажут голливудским продюсерам

Снятый армией Израиля фильм о ХАМАС покажут голливудским продюсерам - РИА Новости, 05.11.2023

Снятый армией Израиля фильм о ХАМАС покажут голливудским продюсерам

Фильм Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о бесчинствах ХАМАС в отношении жителей прилегающих к сектору Газа районов Израиля будет показан продюсерам Голливуда в США, РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:37

2023-11-05T10:37

2023-11-05T10:37

в мире

хамас

голливуд

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901270100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_162d98c872a9261ac22984fb5bdd0235.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фильм Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о бесчинствах ХАМАС в отношении жителей прилегающих к сектору Газа районов Израиля будет показан продюсерам Голливуда в США, сообщает газета Jerusalem Post. "Фильм, подготовленный отделом пресс-секретаря Армии обороны Израиля и документирующий в наглядной… форме бесчинства, совершенные террористами ХАМАС в отношении жителей районов, близких к границе с сектором Газа, будет показан ряду голливудских продюсеров в среду", - пишет газета. Отмечается, что показ был организован рядом голливудских евреев, в частности, лауреатом премии Оскар Гаем Наттивом. Как указывает газета со ссылкой на разосланные приглашения на показ, фильм длится около 40 минут, в нем показаны "жестокие и очень тяжелые графические изображения". Зрителей попросили не приносить с собой мобильные телефоны. Газета пишет, что состоятся два показа: в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, при этом ранее фильм уже был показан дипломатам и представителям международных СМИ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

голливуд

израиль

сектор газа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, голливуд, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, сша