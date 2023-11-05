https://ria.ru/20231105/gumpauzy-1907515631.html
Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гумпауз в Газе
Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гумпауз в Газе - РИА Новости, 05.11.2023
Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гумпауз в Газе
Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:39
2023-11-05T00:39
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. "Да", - сказал Байден, ответ которого на соответствующий вопрос цитирует пресс-пул Белого дома. Американский лидер сопроводил свой ответ жестом, показав большой палец вверх, сообщает пул. Несколько дней назад госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США прорабатывают с Израилем и иными зарубежными партнерами механизм гуманитарных пауз, которые призваны защитить мирных жителей сектора Газы и дать возможность сокрушить правящее в палестинском анклаве движение ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/gumpauzy-1907504421.html
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В мире, Израиль, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гумпауз в Газе
Белый дом: Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гумпауз в Газе
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа.
"Да", - сказал Байден, ответ которого на соответствующий вопрос цитирует пресс-пул Белого дома.
СМИ: Израилю предложили объявлять гумпаузы в Газе на 6-12 часов ежедневно
Американский лидер сопроводил свой ответ жестом, показав большой палец вверх, сообщает пул.
Несколько дней назад госсекретарь Энтони Блинкен
заявлял, что США прорабатывают с Израилем
и иными зарубежными партнерами механизм гуманитарных пауз, которые призваны защитить мирных жителей сектора Газы и дать возможность сокрушить правящее в палестинском анклаве движение ХАМАС
.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Блинкен рассказал, как гумпаузы могут помочь жителям Газы и ЦАХАЛ
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
ОАЭ на СБ ООН призовут к гумпаузе в ближневосточном конфликте, пишут СМИ