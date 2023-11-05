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Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера Газы на юг - РИА Новости, 05.11.2023
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03:36 05.11.2023 (обновлено: 04:01 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/gumkoridor-1907523629.html
Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера Газы на юг
Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера Газы на юг - РИА Новости, 05.11.2023
Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера Газы на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа с 11.00 до 15.00 мск, заявил... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T03:36
2023-11-05T04:01
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа с 11.00 до 15.00 мск, заявил представитель армии Авичай Адраи.Ранее израильская армия призывала жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге сектора Газы, где по мере необходимости будет оказываться международная гуманитарная помощь. В субботу ЦАХАЛ также разрешал эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг с 13.00 по 16.00 местного времени (14.00-17.00 мск)."Сегодня ХАМАС осуществил пуск минометных и противотанковых снарядов по нашим силам, которые пытались открыть дорогу с севера сектора Газа на юг для вашей защиты... Несмотря на это, Армия обороны Израиля разрешит движение по дороге Салах ад-Дина завтра с 10.00 до 14.00 (с 11.00 до 15.00 мск - ред.). Для вашей безопасности воспользуйтесь этим временем для перемещения к югу от Вади-Газа... Если вы заботитесь о себе и своих близких, направляйтесь на юг в соответствии с нашими инструкциями", - заявил Адраи, его слова приводит газета Jerusalem Post.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера Газы на юг

JP: Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера Газы на юг

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа с 11.00 до 15.00 мск, заявил представитель армии Авичай Адраи.
Ранее израильская армия призывала жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге сектора Газы, где по мере необходимости будет оказываться международная гуманитарная помощь. В субботу ЦАХАЛ также разрешал эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг с 13.00 по 16.00 местного времени (14.00-17.00 мск).
КПП Керем-Шалом в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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"Сегодня ХАМАС осуществил пуск минометных и противотанковых снарядов по нашим силам, которые пытались открыть дорогу с севера сектора Газа на юг для вашей защиты... Несмотря на это, Армия обороны Израиля разрешит движение по дороге Салах ад-Дина завтра с 10.00 до 14.00 (с 11.00 до 15.00 мск - ред.). Для вашей безопасности воспользуйтесь этим временем для перемещения к югу от Вади-Газа... Если вы заботитесь о себе и своих близких, направляйтесь на юг в соответствии с нашими инструкциями", - заявил Адраи, его слова приводит газета Jerusalem Post.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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