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Турецкое агентство сообщило о гибели семьи фотографа в секторе Газа - РИА Новости, 05.11.2023
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15:51 05.11.2023 (обновлено: 15:52 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/gibel-1907588429.html
Турецкое агентство сообщило о гибели семьи фотографа в секторе Газа
Турецкое агентство сообщило о гибели семьи фотографа в секторе Газа - РИА Новости, 05.11.2023
Турецкое агентство сообщило о гибели семьи фотографа в секторе Газа
Четверо детей и три брата сотрудничающего с турецким агентством Anadolu фотографа Мухаммада Алюля погибли в результате удара Израиля по сектору Газа, сообщило... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:51
2023-11-05T15:52
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бапор
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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Четверо детей и три брата сотрудничающего с турецким агентством Anadolu фотографа Мухаммада Алюля погибли в результате удара Израиля по сектору Газа, сообщило агентство в воскресенье. "В ночь на воскресенье израильский авиаудар полностью уничтожил дом сотрудничающего с нашим агентством фотографа Мухаммада Алюля в лагере аль-Магази в центре сектора Газа. Погибли четыре ребенка Алюля, еще один ребенок ранен, пострадала также жена, которую госпитализировали в отделение интенсивной терапии", - сообщила арабская версия агентства. Помимо этого, в результате израильских атак погибли три брата Алюля, ранения средней степени тяжести получили и его родители. Алюль сообщил, что в данном районе нет военных объектов, а его соседи — сотрудник агентства ООН БАПОР, строитель и госслужащий. "Израиль наносит удары по тем, кто передает правду", - сказал Алюль. Глава Управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун ранее заявил, что Израиль пытается остановить поток правды из Газы, атакуя журналистов с целью заставить их замолчать. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бапор
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, БАПОР
Турецкое агентство сообщило о гибели семьи фотографа в секторе Газа

Anadolu сообщило о гибели семьи фотографа Алюля при атаке на сектор Газа

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Четверо детей и три брата сотрудничающего с турецким агентством Anadolu фотографа Мухаммада Алюля погибли в результате удара Израиля по сектору Газа, сообщило агентство в воскресенье.
"В ночь на воскресенье израильский авиаудар полностью уничтожил дом сотрудничающего с нашим агентством фотографа Мухаммада Алюля в лагере аль-Магази в центре сектора Газа. Погибли четыре ребенка Алюля, еще один ребенок ранен, пострадала также жена, которую госпитализировали в отделение интенсивной терапии", - сообщила арабская версия агентства.
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Помимо этого, в результате израильских атак погибли три брата Алюля, ранения средней степени тяжести получили и его родители.
Алюль сообщил, что в данном районе нет военных объектов, а его соседи — сотрудник агентства ООН БАПОР, строитель и госслужащий. "Израиль наносит удары по тем, кто передает правду", - сказал Алюль.
Глава Управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун ранее заявил, что Израиль пытается остановить поток правды из Газы, атакуя журналистов с целью заставить их замолчать.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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