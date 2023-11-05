https://ria.ru/20231105/gazoprovody-1907589276.html

Зорькин высказался об отказе Запада расследовать взрывы "Северных потоков"

Зорькин высказался об отказе Запада расследовать взрывы "Северных потоков" - РИА Новости, 05.11.2023

Зорькин высказался об отказе Запада расследовать взрывы "Северных потоков"

Отказ западных стран расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" является антидемократичным и разрушительным, заявил... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:55

2023-11-05T15:55

2023-11-05T15:55

выставка-форум "россия"

валерий зорькин

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

россия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Отказ западных стран расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" является антидемократичным и разрушительным, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". По его мнению, не надо обманываться разговорами о конфликте демократических и авторитарных ценностей, который якобы лежит в противостоянии России и Запада. "Именно антидемократизм и разрушительство как самые выразительные формы правового нигилизма мы и наблюдаем сейчас в сфере международных отношений, когда России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но даже отказывают в расследовании взорванных "Потоков", трубопроводов, которые, совершенно ясно, даже по признанию зарубежных аналитиков, были подорваны, и даже называется, кем были подорваны", - отметил Зорькин. Он добавил, что у России воруют резервы, "попирая тем самым священное право собственности", используют экономические санкции в качестве политического давления и недобросовестную экономическую конкуренцию, а "с помощью подконтрольных СМИ развязывают оголтелый антироссийский нацизм". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

валерий зорькин, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, в мире