https://ria.ru/20231105/gaza-1907603025.html
В США заявили, что переговоры с ХАМАС по заложникам продвигаются тяжело
В США заявили, что переговоры с ХАМАС по заложникам продвигаются тяжело - РИА Новости, 05.11.2023
В США заявили, что переговоры с ХАМАС по заложникам продвигаются тяжело
Переговоры с палестинским движением ХАМАС по выводу остающихся в секторе Газа заложников продвигаются "очень тяжело" и занимают значительно больше времени, чем... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:39
2023-11-05T17:39
2023-11-05T18:02
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Переговоры с палестинским движением ХАМАС по выводу остающихся в секторе Газа заложников продвигаются "очень тяжело" и занимают значительно больше времени, чем рассчитывали в Вашингтоне, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Это очень трудные переговоры. В секторе Газа удерживается значительное число заложников, многие из которых являются иностранными гражданами, в том числе, как мы полагаем, американскими. Переговоры идут тихо и в закулисном формате, они отнимают больше времени, чем хотелось бы кому-либо из нас", - сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CBS.При этом, по словам американского чиновника, в Вашингтоне сохраняют уверенность в возможности добиться вызволения "значительного числа заложников", что может быть сделано в условиях введения паузы в боевых действиях."Мы хотели получить возможность сделать это лишь безопасным путем. Поэтому мы считаем, что пауза в данном контексте была бы уместна", - добавил Файнер, указав, что США совместно с партнерами в регионе прорабатывают такую возможность.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат), хамас, сша
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вашингтон (штат), ХАМАС, США
В США заявили, что переговоры с ХАМАС по заложникам продвигаются тяжело
Белый дом: переговоры с ХАМАС по освобождению заложников продвигаются тяжело
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости.
Переговоры с палестинским движением ХАМАС по выводу остающихся в секторе Газа заложников продвигаются "очень тяжело" и занимают значительно больше времени, чем рассчитывали в Вашингтоне, заявил в воскресенье заместитель
советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"Это очень трудные переговоры. В секторе Газа удерживается значительное число заложников, многие из которых являются иностранными гражданами, в том числе, как мы полагаем, американскими. Переговоры идут тихо и в закулисном формате, они отнимают больше времени, чем хотелось бы кому-либо из нас", - сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CBS.
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При этом, по словам американского чиновника, в Вашингтоне сохраняют уверенность в возможности добиться вызволения "значительного числа заложников", что может быть сделано в условиях введения паузы в боевых действиях.
"Мы хотели получить возможность сделать это лишь безопасным путем. Поэтому мы считаем, что пауза в данном контексте была бы уместна", - добавил Файнер, указав, что США совместно с партнерами в регионе прорабатывают такую возможность.