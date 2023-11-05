https://ria.ru/20231105/gaza-1907603025.html

В США заявили, что переговоры с ХАМАС по заложникам продвигаются тяжело

В США заявили, что переговоры с ХАМАС по заложникам продвигаются тяжело - РИА Новости, 05.11.2023

В США заявили, что переговоры с ХАМАС по заложникам продвигаются тяжело

Переговоры с палестинским движением ХАМАС по выводу остающихся в секторе Газа заложников продвигаются "очень тяжело" и занимают значительно больше времени, чем... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:39

2023-11-05T17:39

2023-11-05T18:02

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вашингтон (штат)

хамас

сша

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Переговоры с палестинским движением ХАМАС по выводу остающихся в секторе Газа заложников продвигаются "очень тяжело" и занимают значительно больше времени, чем рассчитывали в Вашингтоне, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Это очень трудные переговоры. В секторе Газа удерживается значительное число заложников, многие из которых являются иностранными гражданами, в том числе, как мы полагаем, американскими. Переговоры идут тихо и в закулисном формате, они отнимают больше времени, чем хотелось бы кому-либо из нас", - сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CBS.При этом, по словам американского чиновника, в Вашингтоне сохраняют уверенность в возможности добиться вызволения "значительного числа заложников", что может быть сделано в условиях введения паузы в боевых действиях."Мы хотели получить возможность сделать это лишь безопасным путем. Поэтому мы считаем, что пауза в данном контексте была бы уместна", - добавил Файнер, указав, что США совместно с партнерами в регионе прорабатывают такую возможность.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

вашингтон (штат)

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат), хамас, сша