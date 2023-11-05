https://ria.ru/20231105/gaza-1907602070.html
Белый дом заявил, что США вызволили из Газы более 300 американцев
Белый дом заявил, что США вызволили из Газы более 300 американцев - РИА Новости, 05.11.2023
Белый дом заявил, что США вызволили из Газы более 300 американцев
США за прошедшие дни удалось вызволить из сектора Газа свыше 300 своих граждан, однако часть американцев по-прежнему остается в охваченном конфликтом регионе,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:33
2023-11-05T17:33
2023-11-05T17:58
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США за прошедшие дни удалось вызволить из сектора Газа свыше 300 своих граждан, однако часть американцев по-прежнему остается в охваченном конфликтом регионе, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Мы полагаем, что в секторе Газа все еще остается некоторое число американцев, однако за последние несколько дней, благодаря довольно интенсивным переговорам со всеми сторонами, имеющими отношение к этому конфликту, нам удалось законным путем вывести более 300 американцев, включая постоянных резидентов и членов их семей", - сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CBS.Он подчеркнул, что освобождение всех остающихся в заложниках у движения ХАМАС соотечественников является приоритетом для американской администрации."Мы продолжим ежедневно работать, чтобы каждый американец, желающий покинуть Газу, смог это сделать", - указал Файнер.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Белый дом заявил, что США вызволили из Газы более 300 американцев
Белый дом: США вызволили из Газы более 300 американцев, часть осталась в регионе