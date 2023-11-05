https://ria.ru/20231105/gaza-1907602070.html

Белый дом заявил, что США вызволили из Газы более 300 американцев

Белый дом заявил, что США вызволили из Газы более 300 американцев - РИА Новости, 05.11.2023

Белый дом заявил, что США вызволили из Газы более 300 американцев

США за прошедшие дни удалось вызволить из сектора Газа свыше 300 своих граждан, однако часть американцев по-прежнему остается в охваченном конфликтом регионе,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:33

2023-11-05T17:33

2023-11-05T17:58

в мире

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США за прошедшие дни удалось вызволить из сектора Газа свыше 300 своих граждан, однако часть американцев по-прежнему остается в охваченном конфликтом регионе, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Мы полагаем, что в секторе Газа все еще остается некоторое число американцев, однако за последние несколько дней, благодаря довольно интенсивным переговорам со всеми сторонами, имеющими отношение к этому конфликту, нам удалось законным путем вывести более 300 американцев, включая постоянных резидентов и членов их семей", - сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CBS.Он подчеркнул, что освобождение всех остающихся в заложниках у движения ХАМАС соотечественников является приоритетом для американской администрации."Мы продолжим ежедневно работать, чтобы каждый американец, желающий покинуть Газу, смог это сделать", - указал Файнер.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас