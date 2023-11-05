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СМИ: Блинкен заявил, что ПНА должна сыграть главную роль в будущем Газы - РИА Новости, 05.11.2023
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16:19 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/gaza-1907592668.html
СМИ: Блинкен заявил, что ПНА должна сыграть главную роль в будущем Газы
СМИ: Блинкен заявил, что ПНА должна сыграть главную роль в будущем Газы - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: Блинкен заявил, что ПНА должна сыграть главную роль в будущем Газы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна сыграть "центральную роль"... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:19
2023-11-05T16:19
палестинская национальная администрация
оон
хамас
махмуд аббас
энтони блинкен
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна сыграть "центральную роль" в будущем сектора Газа. В воскресенье Блинкен посетил Рамаллу на Западном берегу. "В воскресенье глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что Палестинская национальная администрация должна сыграть центральную роль в том, что будет происходить дальше в секторе Газа", - передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США. По информации источника, несмотря на то, что будущее Газы не было главной темой встречи, ПНА продемонстрировала стремление внести свой вклад в решение этого вопроса. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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палестинская национальная администрация, оон, хамас, махмуд аббас, энтони блинкен, сша, израиль, в мире
Палестинская национальная администрация, ООН, ХАМАС, Махмуд Аббас, Энтони Блинкен, США, Израиль, В мире
СМИ: Блинкен заявил, что ПНА должна сыграть главную роль в будущем Газы

Рейтер: Блинкен заявил Аббасу, что ПНА должна играть главную роль в будущем Газы

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна сыграть "центральную роль" в будущем сектора Газа.
В воскресенье Блинкен посетил Рамаллу на Западном берегу.
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"В воскресенье глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что Палестинская национальная администрация должна сыграть центральную роль в том, что будет происходить дальше в секторе Газа", - передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США.
По информации источника, несмотря на то, что будущее Газы не было главной темой встречи, ПНА продемонстрировала стремление внести свой вклад в решение этого вопроса.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Палестинская национальная администрацияООНХАМАСМахмуд АббасЭнтони БлинкенСШАИзраильВ мире
 
 
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