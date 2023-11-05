https://ria.ru/20231105/gaza-1907568532.html

Более ста британцев прибыли в Египет из сектора Газа

Более ста британцев прибыли в Египет из сектора Газа - РИА Новости, 05.11.2023

Более ста британцев прибыли в Египет из сектора Газа

Более 100 граждан Великобритании покинули сектор Газа и прибыли в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T13:09

2023-11-05T13:09

2023-11-05T13:09

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египет

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

великобритания

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Более 100 граждан Великобритании покинули сектор Газа и прибыли в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на вице-премьера Соединенного Королевства Оливера Даудена. В субботу ни один иностранец не прошел из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на американского чиновника, что палестинское движение ХАМАС перестанет мешать выезду иностранных граждан с территории сектора Газа после того, как Израиль гарантирует, что машины скорой помощи смогут добраться до "Рафаха". "Дауден заявил, что более 100 британских граждан к настоящему моменту пересекли границу через КПП "Рафах" и прибыли в Египет", - отмечает телеканал. Согласно телеканалу, Дауден "разочарован" тем, что пограничный переход был закрыт для прохода в субботу, однако выразил надежду на то, что КПП вновь откроется, заявив, что для этого предпринимаются усилия "на всех уровнях". Дауден подчеркнул, что британское правительство "активно контактирует с израильтянами", при каждом контакте напоминая необходимость соблюдать международное право. Кроме того, Дауден заявил телеканалу, что Великобритания продвигает идею объявления "гуманитарных пауз", чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, а также позволить людям покинуть анклав или перемещаться по его территории. Дауден отметил, что обсуждения с Израилем проходят "конструктивно". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/zalozhniki-1907557652.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания