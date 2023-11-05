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Япония и Иордания заявили о продолжении сотрудничества в секторе Газа - РИА Новости, 05.11.2023
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08:21 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/gaza-1907535757.html
Япония и Иордания заявили о продолжении сотрудничества в секторе Газа
Япония и Иордания заявили о продолжении сотрудничества в секторе Газа - РИА Новости, 05.11.2023
Япония и Иордания заявили о продолжении сотрудничества в секторе Газа
Глава МИД Японии Ёко Камикава и ее коллега из Иордании в ходе состоявшейся встречи подчеркнули намерение продолжать тесное взаимодействие с целью улучшения... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T08:21
2023-11-05T08:21
в мире
израиль
иордания
япония
ёко камикава
айман ас-сафади
владимир путин
хамас
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ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава и ее коллега из Иордании в ходе состоявшейся встречи подчеркнули намерение продолжать тесное взаимодействие с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и реализации гуманитарной паузы. "Они подтвердили намерение продолжать сотрудничество с целью обеспечения безопасности гражданского населения, улучшения гуманитарной ситуации в качестве приоритетной цели, а также с целью реализации гуманитарной паузы, что содействовало бы этому, а также с целью постоянного взаимодействия для смягчения ситуации как можно скорее", - отмечается в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи. Кроме этого, Камикава в беседе с Айманом ас-Сафади вновь подчеркнула, что "с учетом ужасающей гуманитарной ситуации в секторе Газа, особенно, того факта, что дети, у которых было будущее, женщины и пожилые были принесены в жертву, Япония готовится предоставить дополнительную гуманитарную помощь в размере около 65 миллионов долларов, а также товаров первой необходимости для Палестины через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) в дополнении к пакету помощи в 10 миллионов иен". Глава МИД Японии также поблагодарила коллегу из Иордании за оказанную помощь по эвакуации японских граждан из региона. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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в мире, израиль, иордания, япония, ёко камикава, айман ас-сафади, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Япония, Ёко Камикава, Айман ас-Сафади, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Япония и Иордания заявили о продолжении сотрудничества в секторе Газа

МИД Японии и Иордании выразили намерение продолжать работу по гумпомощи Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава и ее коллега из Иордании в ходе состоявшейся встречи подчеркнули намерение продолжать тесное взаимодействие с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и реализации гуманитарной паузы.
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"Они подтвердили намерение продолжать сотрудничество с целью обеспечения безопасности гражданского населения, улучшения гуманитарной ситуации в качестве приоритетной цели, а также с целью реализации гуманитарной паузы, что содействовало бы этому, а также с целью постоянного взаимодействия для смягчения ситуации как можно скорее", - отмечается в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.
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Кроме этого, Камикава в беседе с Айманом ас-Сафади вновь подчеркнула, что "с учетом ужасающей гуманитарной ситуации в секторе Газа, особенно, того факта, что дети, у которых было будущее, женщины и пожилые были принесены в жертву, Япония готовится предоставить дополнительную гуманитарную помощь в размере около 65 миллионов долларов, а также товаров первой необходимости для Палестины через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) в дополнении к пакету помощи в 10 миллионов иен".
Глава МИД Японии также поблагодарила коллегу из Иордании за оказанную помощь по эвакуации японских граждан из региона.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильИорданияЯпонияЁко КамикаваАйман ас-СафадиВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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