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В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение - РИА Новости, 05.11.2023
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20:02 05.11.2023 (обновлено: 20:10 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/gamburg-1907624878.html
В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение
В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение - РИА Новости, 05.11.2023
В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение
Воздушное движение было возобновлено в аэропорту Гамбурга после закрытия почти на сутки в связи с захватом заложницы, однако часть рейсов всё равно будут... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:02
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гамбург (город)
в мире
нижняя саксония
турция
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушное движение было возобновлено в аэропорту Гамбурга после закрытия почти на сутки в связи с захватом заложницы, однако часть рейсов всё равно будут отменены или задержаны, говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани."Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня еще будут отмены и значительные задержки рейсов", - говорится на странице аэропорта в социальной сети Х.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, куда прорвался вооруженный мужчина на автомобиле, в котором также находилась его четырехлетняя дочь. Сообщалось, что он выстрелил несколько раз из автомобиля, а также бросил два коктейля Молотова на взлетно-посадочную полосу.По данным полиции Гамбурга, вооруженным мужчиной оказался 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хотел увезти свою дочь в Турцию. В воскресенье после длительных переговоров он отпустил ребенка и сдался полиции.Закрытие аэропорта привело к отмене 10 рейсов в субботу вечером и как минимум 126 рейсов в воскресенье.
https://ria.ru/20231029/aero-1905973100.html
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гамбург (город), в мире, нижняя саксония, турция
Гамбург (город), В мире, Нижняя Саксония, Турция
В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение

В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение, рейсы отменены

© AFP 2023 / Ulrich PerreyАэропорт Гамбурга
Аэропорт Гамбурга - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / Ulrich Perrey
Аэропорт Гамбурга. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушное движение было возобновлено в аэропорту Гамбурга после закрытия почти на сутки в связи с захватом заложницы, однако часть рейсов всё равно будут отменены или задержаны, говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани.
"Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня еще будут отмены и значительные задержки рейсов", - говорится на странице аэропорта в социальной сети Х.
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29 октября, 14:38
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, куда прорвался вооруженный мужчина на автомобиле, в котором также находилась его четырехлетняя дочь. Сообщалось, что он выстрелил несколько раз из автомобиля, а также бросил два коктейля Молотова на взлетно-посадочную полосу.
По данным полиции Гамбурга, вооруженным мужчиной оказался 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хотел увезти свою дочь в Турцию. В воскресенье после длительных переговоров он отпустил ребенка и сдался полиции.
Закрытие аэропорта привело к отмене 10 рейсов в субботу вечером и как минимум 126 рейсов в воскресенье.
 
Гамбург (город)В миреНижняя СаксонияТурция
 
 
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