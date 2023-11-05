https://ria.ru/20231105/gamburg-1907624878.html

В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение

В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение - РИА Новости, 05.11.2023

В аэропорту Габмурга возобновили воздушное движение

Воздушное движение было возобновлено в аэропорту Гамбурга после закрытия почти на сутки в связи с захватом заложницы, однако часть рейсов всё равно будут... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T20:02

2023-11-05T20:02

2023-11-05T20:10

гамбург (город)

в мире

нижняя саксония

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907624427_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50969b716aebc58626e405e69f825788.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушное движение было возобновлено в аэропорту Гамбурга после закрытия почти на сутки в связи с захватом заложницы, однако часть рейсов всё равно будут отменены или задержаны, говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани."Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня еще будут отмены и значительные задержки рейсов", - говорится на странице аэропорта в социальной сети Х.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, куда прорвался вооруженный мужчина на автомобиле, в котором также находилась его четырехлетняя дочь. Сообщалось, что он выстрелил несколько раз из автомобиля, а также бросил два коктейля Молотова на взлетно-посадочную полосу.По данным полиции Гамбурга, вооруженным мужчиной оказался 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хотел увезти свою дочь в Турцию. В воскресенье после длительных переговоров он отпустил ребенка и сдался полиции.Закрытие аэропорта привело к отмене 10 рейсов в субботу вечером и как минимум 126 рейсов в воскресенье.

https://ria.ru/20231029/aero-1905973100.html

гамбург (город)

нижняя саксония

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гамбург (город), в мире, нижняя саксония, турция