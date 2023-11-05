https://ria.ru/20231105/gamburg-1907620519.html

Аэропорт Гамбурга открыли через сутки после захвата заложницы

Аэропорт Гамбурга открыли через сутки после захвата заложницы - РИА Новости, 05.11.2023

Аэропорт Гамбурга открыли через сутки после захвата заложницы

Подъезды к аэропорту Гамбурга, а также его терминалы открыты после почти суточного закрытия в связи с захватом заложницы, но воздушное движение пока еще не... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:39

2023-11-05T19:39

2023-11-05T19:39

гамбург (город)

в мире

нижняя саксония

турция

bild

turkish airlines

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подъезды к аэропорту Гамбурга, а также его терминалы открыты после почти суточного закрытия в связи с захватом заложницы, но воздушное движение пока еще не возобновлено, говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани."Подготовка к возобновлению полетов идет полным ходом. Подъезды и терминалы снова открыты. Отмены и задержки рейсов продолжаются и сегодня", - говорится на странице аэропорта в социальной сети Х.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, речь шла об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находилась четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке.Позднее издание сообщало, что вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.По итогам длительных переговоров мужчина вышел с девочкой из машины и сдался полиции. Ребенок не получил травм.

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

гамбург (город)

нижняя саксония

турция

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гамбург (город), в мире, нижняя саксония, турция, bild, turkish airlines