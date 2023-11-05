https://ria.ru/20231105/gamburg-1907583388.html

В аэропорту Гамбурга сообщили об отмене еще нескольких десятков рейсов

В аэропорту Гамбурга сообщили об отмене еще нескольких десятков рейсов - РИА Новости, 05.11.2023

В аэропорту Гамбурга сообщили об отмене еще нескольких десятков рейсов

В аэропорту Гамбурга, где вооруженный мужчина взял заложника, отменены уже 136 рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:10

2023-11-05T15:10

2023-11-05T15:10

в мире

гамбург (город)

нижняя саксония

турция

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В аэропорту Гамбурга, где вооруженный мужчина взял заложника, отменены уже 136 рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Несколько часов назад сообщалось о 71 отмененном рейсе. "Цифры по последствиям на 5 ноября: всего на сегодняшний день запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов), которыми должны быть перевезены около 34,5 тысячи пассажиров. На текущий момент 126 рейсов уже отменены (70 вылета и 56 прилетов). Пять прилетающих рейсов направлены в другие аэропорты. В течение дня будут дальнейшие отмены и задержки", - говорится в заявлении пресс-службы. Кроме того, сообщается об отмене шести вылетов и четырех прилетов вечером 4 ноября. Еще 17 самолетов, направлявшихся в субботу в Гамбург, были перенаправлены в другие аэропорты. Всего в субботу происшествие повлияло на планы примерно 3,2 тысячи пассажиров. В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики. Позднее издание сообщало, вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.

гамбург (город)

нижняя саксония

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гамбург (город), нижняя саксония, турция