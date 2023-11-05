В аэропорту Гамбурга сообщили об отмене еще нескольких десятков рейсов
В аэропорту Гамбурга отменили 136 рейсов из-за вооруженного мужчины на машине
© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODERПолиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В аэропорту Гамбурга, где вооруженный мужчина взял заложника, отменены уже 136 рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Несколько часов назад сообщалось о 71 отмененном рейсе.
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"Цифры по последствиям на 5 ноября: всего на сегодняшний день запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов), которыми должны быть перевезены около 34,5 тысячи пассажиров. На текущий момент 126 рейсов уже отменены (70 вылета и 56 прилетов). Пять прилетающих рейсов направлены в другие аэропорты. В течение дня будут дальнейшие отмены и задержки", - говорится в заявлении пресс-службы.
Кроме того, сообщается об отмене шести вылетов и четырех прилетов вечером 4 ноября. Еще 17 самолетов, направлявшихся в субботу в Гамбург, были перенаправлены в другие аэропорты. Всего в субботу происшествие повлияло на планы примерно 3,2 тысячи пассажиров.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики.
Позднее издание сообщало, вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.