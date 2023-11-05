https://ria.ru/20231105/gamburg-1907566170.html

В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины

В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины - РИА Новости, 05.11.2023

В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины

В аэропорту Гамбурга с вечера вчерашнего дня отменили более 70 рейсов из-за прорыва на территорию вооруженного мужчины на автомобиле, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:40

2023-11-05T12:40

2023-11-05T13:33

в мире

гамбург (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907565326_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_277152e3e88047038f54509f15865409.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В аэропорту Гамбурга с вечера вчерашнего дня отменили более 70 рейсов из-за прорыва на территорию вооруженного мужчины на автомобиле, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "Цифры по последствиям на 5 ноября: всего на сегодняшний день запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов), которыми должны быть перевезены около 34,5 тысячи пассажиров. На текущий момент 61 рейс уже отменен (34 вылета и 27 прилетов). В течение дня будут дальнейшие отмены и задержки", — говорится в заявлении пресс-службы.Кроме того, накануне вечером отменили шесть вылетов и четыре прилета. Еще 17 самолетов, направлявшихся в Гамбург, перенаправили в другие аэропорты. Всего за вчерашний день это коснулось примерно 3,2 тысячи пассажиров. Вечером в субботу, 4 ноября, аэропорт Гамбурга закрыли в связи с "полицейскими мерами". Полиция объявила, что проводит на взлетно-посадочной полосе крупную операцию, речь шла об удержании заложников. По информации Bild, в машине у вооруженного мужчины находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке. Позднее Bild сообщил, что мужчина — это 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.

https://ria.ru/20231105/frg-1907558108.html

гамбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гамбург (город)