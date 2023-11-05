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В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины - РИА Новости, 05.11.2023
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12:40 05.11.2023 (обновлено: 13:33 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/gamburg-1907566170.html
В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины
В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины - РИА Новости, 05.11.2023
В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины
В аэропорту Гамбурга с вечера вчерашнего дня отменили более 70 рейсов из-за прорыва на территорию вооруженного мужчины на автомобиле, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:40
2023-11-05T13:33
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В аэропорту Гамбурга с вечера вчерашнего дня отменили более 70 рейсов из-за прорыва на территорию вооруженного мужчины на автомобиле, сообщила пресс-служба воздушной гавани. &quot;Цифры по последствиям на 5 ноября: всего на сегодняшний день запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов), которыми должны быть перевезены около 34,5 тысячи пассажиров. На текущий момент 61 рейс уже отменен (34 вылета и 27 прилетов). В течение дня будут дальнейшие отмены и задержки&quot;, — говорится в заявлении пресс-службы.Кроме того, накануне вечером отменили шесть вылетов и четыре прилета. Еще 17 самолетов, направлявшихся в Гамбург, перенаправили в другие аэропорты. Всего за вчерашний день это коснулось примерно 3,2 тысячи пассажиров. Вечером в субботу, 4 ноября, аэропорт Гамбурга закрыли в связи с "полицейскими мерами". Полиция объявила, что проводит на взлетно-посадочной полосе крупную операцию, речь шла об удержании заложников. По информации Bild, в машине у вооруженного мужчины находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке. Позднее Bild сообщил, что мужчина — это 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.
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в мире, гамбург (город)
В мире, Гамбург (город)
В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины

Аэропорт Гамбурга отменил более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины на машине

© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODERПолиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODER
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В аэропорту Гамбурга с вечера вчерашнего дня отменили более 70 рейсов из-за прорыва на территорию вооруженного мужчины на автомобиле, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«

"Цифры по последствиям на 5 ноября: всего на сегодняшний день запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов), которыми должны быть перевезены около 34,5 тысячи пассажиров. На текущий момент 61 рейс уже отменен (34 вылета и 27 прилетов). В течение дня будут дальнейшие отмены и задержки", — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, накануне вечером отменили шесть вылетов и четыре прилета. Еще 17 самолетов, направлявшихся в Гамбург, перенаправили в другие аэропорты. Всего за вчерашний день это коснулось примерно 3,2 тысячи пассажиров.
Вечером в субботу, 4 ноября, аэропорт Гамбурга закрыли в связи с "полицейскими мерами". Полиция объявила, что проводит на взлетно-посадочной полосе крупную операцию, речь шла об удержании заложников. По информации Bild, в машине у вооруженного мужчины находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке.
Позднее Bild сообщил, что мужчина — это 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.
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