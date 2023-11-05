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Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники - РИА Новости, 05.11.2023
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01:51 05.11.2023 (обновлено: 01:59 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/gamburg-1907519593.html
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники - РИА Новости, 05.11.2023
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники
Возможной причиной взятия в заложники ребенка вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:51
2023-11-05T01:59
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможной причиной взятия в заложники ребенка вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики, сообщила полиция Гамбурга.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок."Автомобиль все еще стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт", - сообщило полиция города на своей странице в социальной сети Х.
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гамбург (город), bild, в мире
Гамбург (город), Bild, В мире
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники

Полиция Гамбурга: возможной причиной ЧП в аэропорту мог стать спор об опеке

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможной причиной взятия в заложники ребенка вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики, сообщила полиция Гамбурга.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок.
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"Автомобиль все еще стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт", - сообщило полиция города на своей странице в социальной сети Х.
 
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