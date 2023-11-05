https://ria.ru/20231105/gamburg-1907519593.html
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники - РИА Новости, 05.11.2023
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники
Возможной причиной взятия в заложники ребенка вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:51
2023-11-05T01:51
2023-11-05T01:59
гамбург (город)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможной причиной взятия в заложники ребенка вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики, сообщила полиция Гамбурга.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок."Автомобиль все еще стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт", - сообщило полиция города на своей странице в социальной сети Х.
https://ria.ru/20231105/bomba-1907519470.html
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гамбург (город), bild, в мире
Гамбург (город), Bild, В мире
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники
Полиция Гамбурга: возможной причиной ЧП в аэропорту мог стать спор об опеке