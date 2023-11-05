https://ria.ru/20231105/gamburg-1907514108.html

СМИ: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним двое детей

СМИ: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним двое детей - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним двое детей

Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта Гамбурга, несколько раз стрелял из автомобиля, в котором находятся двое детей, сообщает... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:11

2023-11-05T00:11

2023-11-05T00:12

гамбург (город)

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в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта Гамбурга, несколько раз стрелял из автомобиля, в котором находятся двое детей, сообщает издание Bild. Ранее в субботу издание писало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности. "По информации Bild, мужчина удерживает в своей машине двоих детей. Незадолго до того, как вооруженный мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что ее муж мчится в аэропорт с детьми", - указывает издание. Также сообщается, что мужчина устроил несколько поджогов в районе аэропорта, а также несколько раз выстрелил из машины. Репортер Bild публиковал в социальной сети Х кадры с прибывающими на место полицейскими и автомобилем скорой помощи.

https://ria.ru/20231104/strelba-1907403520.html

https://ria.ru/20230910/strelba-1895422967.html

гамбург (город)

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гамбург (город), bild, в мире