https://ria.ru/20231105/gamburg-1907514108.html
СМИ: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним двое детей
СМИ: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним двое детей - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним двое детей
Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта Гамбурга, несколько раз стрелял из автомобиля, в котором находятся двое детей, сообщает... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:11
2023-11-05T00:11
2023-11-05T00:12
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта Гамбурга, несколько раз стрелял из автомобиля, в котором находятся двое детей, сообщает издание Bild. Ранее в субботу издание писало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности. "По информации Bild, мужчина удерживает в своей машине двоих детей. Незадолго до того, как вооруженный мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что ее муж мчится в аэропорт с детьми", - указывает издание. Также сообщается, что мужчина устроил несколько поджогов в районе аэропорта, а также несколько раз выстрелил из машины. Репортер Bild публиковал в социальной сети Х кадры с прибывающими на место полицейскими и автомобилем скорой помощи.
https://ria.ru/20231104/strelba-1907403520.html
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гамбург (город), bild, в мире
Гамбург (город), Bild, В мире
СМИ: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним двое детей
Bild: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга открыл стрельбу, с ним два ребенка
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта Гамбурга, несколько раз стрелял из автомобиля, в котором находятся двое детей, сообщает издание Bild
.
Ранее в субботу издание писало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности.
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"По информации Bild, мужчина удерживает в своей машине двоих детей. Незадолго до того, как вооруженный мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что ее муж мчится в аэропорт с детьми", - указывает издание.
Также сообщается, что мужчина устроил несколько поджогов в районе аэропорта, а также несколько раз выстрелил из машины.
Репортер Bild публиковал в социальной сети Х кадры с прибывающими на место полицейскими и автомобилем скорой помощи.
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