https://ria.ru/20231105/donetsk-1907618339.html

При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мирный житель

При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.11.2023

При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мирный житель

Мирный житель Донецка пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского бесптлотника в Петровском районе города, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:24

2023-11-05T19:24

2023-11-05T19:24

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского бесптлотника в Петровском районе города, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее в воскресенье сообщало, что в 17.00 украинские войска второй раз за день сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе. "В Петровском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Волочаевской получил ранение мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия