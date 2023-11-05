https://ria.ru/20231105/donetsk-1907618339.html
При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мирный житель
При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.11.2023
При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мирный житель
Мирный житель Донецка пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского бесптлотника в Петровском районе города, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T19:24
2023-11-05T19:24
2023-11-05T19:24
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского бесптлотника в Петровском районе города, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее в воскресенье сообщало, что в 17.00 украинские войска второй раз за день сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе. "В Петровском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Волочаевской получил ранение мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
петровский район
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мирный житель
Кулемзин: при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке пострадал мужчина