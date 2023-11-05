https://ria.ru/20231105/donetsk-1907535147.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T08:09

2023-11-05T08:09

2023-11-05T08:09

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.40 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины