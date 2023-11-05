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У полицейского фургона в Берлине взорвали "шаровую бомбу"
У полицейского фургона в Берлине взорвали "шаровую бомбу" - РИА Новости, 05.11.2023
У полицейского фургона в Берлине взорвали "шаровую бомбу"
Двое полицейских и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия, так называемой "шаровой бомбы", рядом с полицейским фургоном в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:48
2023-11-05T01:48
2023-11-05T05:40
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двое полицейских и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия, так называемой "шаровой бомбы", рядом с полицейским фургоном в Берлине вскоре после крупной пропалестинской демонстрации, сообщила полиция города."В Нойкёльне (район Берлина - ред.) рядом с нашим радиофургоном взорвалась так называемая "шаровая бомба". По имеющимся на этот момент данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег", - написала полиция Берлина в социальной сети Х. Позднее представитель полиции заявил изданию Spiegel, что пока связь с пропалестинской демонстрацией не установлена.
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берлин (город), в мире
У полицейского фургона в Берлине взорвали "шаровую бомбу"
При подрыве шаровой бомбы в Берлине пострадали двое полицейских и ребенок
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двое полицейских и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия, так называемой "шаровой бомбы", рядом с полицейским фургоном в Берлине вскоре после крупной пропалестинской демонстрации, сообщила полиция города.
"В Нойкёльне (район Берлина - ред.) рядом с нашим радиофургоном взорвалась так называемая "шаровая бомба". По имеющимся на этот момент данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег", - написала полиция Берлина в социальной сети Х.
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Позднее представитель полиции заявил изданию Spiegel, что пока связь с пропалестинской демонстрацией не установлена.