https://ria.ru/20231105/bomba-1907519470.html

У полицейского фургона в Берлине взорвали "шаровую бомбу"

У полицейского фургона в Берлине взорвали "шаровую бомбу" - РИА Новости, 05.11.2023

У полицейского фургона в Берлине взорвали "шаровую бомбу"

Двое полицейских и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия, так называемой "шаровой бомбы", рядом с полицейским фургоном в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T01:48

2023-11-05T01:48

2023-11-05T05:40

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двое полицейских и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия, так называемой "шаровой бомбы", рядом с полицейским фургоном в Берлине вскоре после крупной пропалестинской демонстрации, сообщила полиция города."В Нойкёльне (район Берлина - ред.) рядом с нашим радиофургоном взорвалась так называемая "шаровая бомба". По имеющимся на этот момент данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег", - написала полиция Берлина в социальной сети Х. Позднее представитель полиции заявил изданию Spiegel, что пока связь с пропалестинской демонстрацией не установлена.

https://ria.ru/20231105/zalozhnik-1907517922.html

берлин (город)

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берлин (город), в мире