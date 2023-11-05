https://ria.ru/20231105/bespilotnik-1907613203.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.11.2023
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:39
2023-11-05T18:39
2023-11-05T18:52
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз.В Минобороны России сообщили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена в воскресенье около 16.35 мск, беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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брянская область, происшествия, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: ПВО уничтожили украинский дрон в Брянской области