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СМИ: в результате удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази погибли более 50 человек
СМИ: в результате удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази погибли более 50 человек - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: в результате удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази погибли более 50 человек
Более 50 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа, передает палестинское... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T02:40
2023-11-05T02:40
2023-11-05T02:54
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Более 50 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа, передает палестинское агентство WAFA."Пятьдесят один гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта (Израиля - ред.) в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
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в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим
В мире, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим
СМИ: в результате удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази погибли более 50 человек
WAFA: жертвами удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази в Газе стали более 50 человек
КАИР, 5 ноя - РИА Новости.
Более 50 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа, передает палестинское агентство WAFA
.
«
"Пятьдесят один гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта (Израиля - ред.) в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины
и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе