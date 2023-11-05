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В Гамбурге сообщили о текущей ситуации с вооруженным мужчиной в аэропорту - РИА Новости, 05.11.2023
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09:41 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/aeroport-1907547913.html
В Гамбурге сообщили о текущей ситуации с вооруженным мужчиной в аэропорту
В Гамбурге сообщили о текущей ситуации с вооруженным мужчиной в аэропорту - РИА Новости, 05.11.2023
В Гамбурге сообщили о текущей ситуации с вооруженным мужчиной в аэропорту
Аэропорт Гамбурга, где, по сообщениям, вооруженный мужчина удерживал в заложниках 4-летнего ребенка, сообщил на сайте в воскресенье утром, что по-прежнему... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:41
2023-11-05T09:41
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорт Гамбурга, где, по сообщениям, вооруженный мужчина удерживал в заложниках 4-летнего ребенка, сообщил на сайте в воскресенье утром, что по-прежнему закрыт в связи с "мерами" федеральной полиции. В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики. "Полицейская операция продолжается: выполнение полетов приостановлено на неопределенный срок. В течение всего дня будут наблюдаться отмены и задержки рейсов… Полиция просит пассажиров пока не приезжать в аэропорт, территория оцеплена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.
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в мире, гамбург (город), bild, происшествия, общество
В мире, Гамбург (город), Bild, Происшествия, Общество
В Гамбурге сообщили о текущей ситуации с вооруженным мужчиной в аэропорту

Аэропорт Гамбурга по-прежнему закрыт из-за ситуации с вооруженным мужчиной

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорт Гамбурга, где, по сообщениям, вооруженный мужчина удерживал в заложниках 4-летнего ребенка, сообщил на сайте в воскресенье утром, что по-прежнему закрыт в связи с "мерами" федеральной полиции.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики.
«
"Полицейская операция продолжается: выполнение полетов приостановлено на неопределенный срок. В течение всего дня будут наблюдаться отмены и задержки рейсов… Полиция просит пассажиров пока не приезжать в аэропорт, территория оцеплена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.
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