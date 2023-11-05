https://ria.ru/20231105/aeroport-1907515507.html

В аэропорту Гамбурга, где держат заложников, проводят полицейскую операцию

В аэропорту Гамбурга, где держат заложников, проводят полицейскую операцию - РИА Новости, 05.11.2023

В аэропорту Гамбурга, где держат заложников, проводят полицейскую операцию

Полиция Гамбурга подтвердила проведение крупной операции в аэропорту, где, предположительно, вооруженный мужчина удерживает заложников. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:36

2023-11-05T00:36

2023-11-05T00:36

гамбург (город)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Гамбурга подтвердила проведение крупной операции в аэропорту, где, предположительно, вооруженный мужчина удерживает заложников."В настоящее время на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гамбурга происходит крупная полицейская операция. У нас на месте задействованы крупные силы. Сейчас мы исходим из статичной ситуации удержания заложников", - написано на странице полиции Гамбурга в социальной сети Х.В субботу издание Bild написало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который на автомобиле прорвал барьер безопасности. Позднее издание сообщило, что с мужчиной в автомобиле двое детей, а сам он устроил несколько поджогов в окрестностях аэропорта и несколько раз стрелял из автомобиля. Позднее аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией.

https://ria.ru/20231023/strelba-1904734051.html

гамбург (город)

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гамбург (город), в мире, bild