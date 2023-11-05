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Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения - РИА Новости, 05.11.2023
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00:14 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/aeroport-1907514254.html
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения - РИА Новости, 05.11.2023
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:14
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. "В связи с мерами, предпринимаемыми федеральной полицией, взлет и посадка в настоящее время невозможны", - указывается на сайте аэропорта. Ранее в субботу издание Bild написало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который на автомобиле прорвал барьер безопасности. Позднее издание сообщило, что с мужчиной в автомобиле двое детей, а сам он устроил несколько поджогов в окрестностях аэропорта и несколько раз стрелял из автомобиля.
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гамбург (город), bild, в мире
Гамбург (город), Bild, В мире
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения

Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение движения из-за "полицейских мер"

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкГамбург
Гамбург - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Артур Александров
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Гамбург. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией.
"В связи с мерами, предпринимаемыми федеральной полицией, взлет и посадка в настоящее время невозможны", - указывается на сайте аэропорта.
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Ранее в субботу издание Bild написало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который на автомобиле прорвал барьер безопасности. Позднее издание сообщило, что с мужчиной в автомобиле двое детей, а сам он устроил несколько поджогов в окрестностях аэропорта и несколько раз стрелял из автомобиля.
 
Гамбург (город)BildВ мире
 
 
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