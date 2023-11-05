https://ria.ru/20231105/aeroport-1907514254.html
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения - РИА Новости, 05.11.2023
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:14
2023-11-05T00:14
2023-11-05T00:14
гамбург (город)
bild
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17826/78/178267886_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_ab9279616e7f154299d1f9ad7301141a.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. "В связи с мерами, предпринимаемыми федеральной полицией, взлет и посадка в настоящее время невозможны", - указывается на сайте аэропорта. Ранее в субботу издание Bild написало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который на автомобиле прорвал барьер безопасности. Позднее издание сообщило, что с мужчиной в автомобиле двое детей, а сам он устроил несколько поджогов в окрестностях аэропорта и несколько раз стрелял из автомобиля.
https://ria.ru/20230910/strelba-1895422967.html
гамбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17826/78/178267886_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_bceb91327562d733245c8dca0db7367f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гамбург (город), bild, в мире
Гамбург (город), Bild, В мире
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение движения из-за "полицейских мер"