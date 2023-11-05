https://ria.ru/20231105/aeroport-1907514254.html

Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения

Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения - РИА Новости, 05.11.2023

Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения

Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:14

2023-11-05T00:14

2023-11-05T00:14

гамбург (город)

bild

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. "В связи с мерами, предпринимаемыми федеральной полицией, взлет и посадка в настоящее время невозможны", - указывается на сайте аэропорта. Ранее в субботу издание Bild написало, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который на автомобиле прорвал барьер безопасности. Позднее издание сообщило, что с мужчиной в автомобиле двое детей, а сам он устроил несколько поджогов в окрестностях аэропорта и несколько раз стрелял из автомобиля.

https://ria.ru/20230910/strelba-1895422967.html

гамбург (город)

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2023

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гамбург (город), bild, в мире