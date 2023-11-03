https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907144417.html

Землетрясение в Греции вызвало оползни

Землетрясение в Греции вызвало оползни - РИА Новости, 03.11.2023

Землетрясение в Греции вызвало оползни

Произошедшее в Греции землетрясение магнитудой 5,2 вызвало оползни на острове Эвбея, повреждены окна магазинов возле храма Иоанна Русского, в целом ущерб... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:03

2023-11-03T12:03

2023-11-03T12:08

в мире

греция

афины

европейский средиземноморский сейсмологический центр

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АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Произошедшее в Греции землетрясение магнитудой 5,2 вызвало оползни на острове Эвбея, повреждены окна магазинов возле храма Иоанна Русского, в целом ущерб незначительный, сообщает портал eviaonline.gr со ссылкой на губернатора Центральной Греции Фаниса Спаноса. "В некоторых районах произошли оползни. Подземные толчки нанесли незначительный материальный ущерб магазинам, в основном возле храма Святого Иоанна Русского (в Прокопионе), в них повреждены окна. В школах прекратили занятия и вывели детей на улицу. Продолжать ли занятия, будут решать мэры", - сообщил портал. Регион задействует свои механизмы для контроля ущерба. Портал сообщил также, что в полицейском отделении городка Мантуди обрушился подвесной потолок, обошлось без пострадавших. Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2. Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 5,2. Землетрясение произошло в 8.26 по местному времени (9.26 мск). Эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин и в девяти километрах от города Прокопион. Очаг залегал на глубине от 5 до 10 километров. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом. Прокопион с известным храмом Иоанна Русского ежегодно посещают десятки тысяч паломников. Известный сейсмолог, руководитель Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас считает, что пока еще слишком рано говорить о том, как будет развиваться ситуация. По его словам, это район с интенсивной сейсмичностью, характерной чертой которого является отсутствие сильных землетрясений. Произошедшее землетрясение стало самым сильным, сказал Ленкас общественному телевидению ERT. Жителям рекомендуется избегать старых домов и домов, находящихся на дорожной сети, избегать районов, подверженных оползням.

https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906436592.html

https://ria.ru/20231102/zemletryasenie-1907061171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, афины, европейский средиземноморский сейсмологический центр