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Землетрясение в Греции вызвало оползни - РИА Новости, 03.11.2023
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12:03 03.11.2023 (обновлено: 12:08 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907144417.html
Землетрясение в Греции вызвало оползни
Землетрясение в Греции вызвало оползни - РИА Новости, 03.11.2023
Землетрясение в Греции вызвало оползни
Произошедшее в Греции землетрясение магнитудой 5,2 вызвало оползни на острове Эвбея, повреждены окна магазинов возле храма Иоанна Русского, в целом ущерб... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:03
2023-11-03T12:08
в мире
греция
афины
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Произошедшее в Греции землетрясение магнитудой 5,2 вызвало оползни на острове Эвбея, повреждены окна магазинов возле храма Иоанна Русского, в целом ущерб незначительный, сообщает портал eviaonline.gr со ссылкой на губернатора Центральной Греции Фаниса Спаноса. "В некоторых районах произошли оползни. Подземные толчки нанесли незначительный материальный ущерб магазинам, в основном возле храма Святого Иоанна Русского (в Прокопионе), в них повреждены окна. В школах прекратили занятия и вывели детей на улицу. Продолжать ли занятия, будут решать мэры", - сообщил портал. Регион задействует свои механизмы для контроля ущерба. Портал сообщил также, что в полицейском отделении городка Мантуди обрушился подвесной потолок, обошлось без пострадавших. Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2. Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 5,2. Землетрясение произошло в 8.26 по местному времени (9.26 мск). Эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин и в девяти километрах от города Прокопион. Очаг залегал на глубине от 5 до 10 километров. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом. Прокопион с известным храмом Иоанна Русского ежегодно посещают десятки тысяч паломников. Известный сейсмолог, руководитель Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас считает, что пока еще слишком рано говорить о том, как будет развиваться ситуация. По его словам, это район с интенсивной сейсмичностью, характерной чертой которого является отсутствие сильных землетрясений. Произошедшее землетрясение стало самым сильным, сказал Ленкас общественному телевидению ERT. Жителям рекомендуется избегать старых домов и домов, находящихся на дорожной сети, избегать районов, подверженных оползням.
https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906436592.html
https://ria.ru/20231102/zemletryasenie-1907061171.html
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в мире, греция, афины, европейский средиземноморский сейсмологический центр
В мире, Греция, Афины, Европейский средиземноморский сейсмологический центр
Землетрясение в Греции вызвало оползни

Землетрясение в Греции вызвало оползни, повреждены окна в магазинах и школах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГреция
Греция - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Произошедшее в Греции землетрясение магнитудой 5,2 вызвало оползни на острове Эвбея, повреждены окна магазинов возле храма Иоанна Русского, в целом ущерб незначительный, сообщает портал eviaonline.gr со ссылкой на губернатора Центральной Греции Фаниса Спаноса.
"В некоторых районах произошли оползни. Подземные толчки нанесли незначительный материальный ущерб магазинам, в основном возле храма Святого Иоанна Русского (в Прокопионе), в них повреждены окна. В школах прекратили занятия и вывели детей на улицу. Продолжать ли занятия, будут решать мэры", - сообщил портал.
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Регион задействует свои механизмы для контроля ущерба.
Портал сообщил также, что в полицейском отделении городка Мантуди обрушился подвесной потолок, обошлось без пострадавших.
Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2. Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 5,2.
Землетрясение произошло в 8.26 по местному времени (9.26 мск). Эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин и в девяти километрах от города Прокопион. Очаг залегал на глубине от 5 до 10 километров. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом.
Прокопион с известным храмом Иоанна Русского ежегодно посещают десятки тысяч паломников.
Известный сейсмолог, руководитель Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас считает, что пока еще слишком рано говорить о том, как будет развиваться ситуация. По его словам, это район с интенсивной сейсмичностью, характерной чертой которого является отсутствие сильных землетрясений. Произошедшее землетрясение стало самым сильным, сказал Ленкас общественному телевидению ERT.
Жителям рекомендуется избегать старых домов и домов, находящихся на дорожной сети, избегать районов, подверженных оползням.
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