"Перебьют всех". В Киеве раскрыли шокирующий план Зеленского по Украине
Экс-советник Кучмы: Зеленский отправил ВСУ на уничтожение для удержания власти
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен удержать власть в стране, отправив всех молодых военнообязанных граждан на верную смерть в зоне боевых действий, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"К сожалению, в Украине не оказалось достаточной силы, чтобы противостоять этой клике. Пассионариев уже всех перебили на фронте специально. Это продуманный план уничтожения. Как раз выросло поколение, которое должно было осуществить революцию, и его перебили. Еще не полностью, конечно, но скоро перебьют всех", — спрогнозировал эксперт.
По его мнению, правительство Зеленского уже давно должно было уйти в отставку, поскольку не справилось со взятыми на себя обязательствами.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
В конце августа мобильный оператор "Киевстар" раскрыл реальные потери ВСУ, запустив акцию с призывом отправить сообщение "спасибо" на номер павшего солдата. В проморолике было написано: "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".