https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907300212.html

СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику

СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику

Главком ВСУ Валерий Залужный может стать серьезным конкурентом президента Украины Владимира Зеленского в борьбе за власть, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:05

2023-11-03T18:05

2023-11-03T18:09

политика

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный может стать серьезным конкурентом президента Украины Владимира Зеленского в борьбе за власть, пишет "Страна.ua"."Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist о проблемах с украинским наступлением и о тупике на фронте, а также вышедший чуть ранее материал в издании Time о разногласиях между Владимиром Зеленским, его окружением и военными о стратегии войны вновь породили в политических кругах Украины обсуждение якобы намерений Залужного пойти в президенты", — говорится в публикации.Уточняется, что появление материалов в Time и Economist взаимосвязано и имеет цель продемонстрировать большие внутри- и внешнеполитические проблемы Зеленского, а также продвинуть в качестве альтернативы ему Залужного."В случае, если Залужный пойдет на выборы президента, победа Зеленского окажется под большим вопросом", — отмечается в статье.По мнению журналистов издания, если на Западе укрепится точка зрения, что действующего президента Украины все-таки нужно поменять, то избежать выборов станет гораздо труднее. Зеленскому будут указывать на то, что он после марта 2024 года утратит легитимность, потеряет морально-политическое право принимать ключевые решения, а народу будут объяснять, что страна в патовом положении, а значит, власть в республике нужно обновлять, резюмируется в материале.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907241338.html

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907205695.html

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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины