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"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому
"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2023
"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому
Президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть из-за поражений ВСУ и возможного затухания боевых действий, заявил киевский политолог Андрей... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:02
2023-11-03T16:02
2023-11-03T16:02
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть из-за поражений ВСУ и возможного затухания боевых действий, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Да, это так"."Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию (конфликта. — Прим. ред.). Для Зеленского это с высокой степенью вероятности политическая смерть, потому что он привязал себя намертво к тезису о возвращении к границам 1991 года", — полагает эксперт.По словам Золотарева, главе государства скоро начнут задавать крайне неприятные вопросы о том, почему разрушена экономика страны, 10 миллионов ее граждан уехали в Европу, а армия понесла колоссальные потери."Неужели оно того стоило?" — задался вопросом политолог.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907205695.html
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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, европа, киев
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Европа, Киев
"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому
Политолог Золотарев: Зеленского ждет политическая смерть из-за разгрома ВСУ