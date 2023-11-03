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"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2023
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16:02 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907241338.html
"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому
"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2023
"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому
Президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть из-за поражений ВСУ и возможного затухания боевых действий, заявил киевский политолог Андрей... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:02
2023-11-03T16:02
политика
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
европа
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть из-за поражений ВСУ и возможного затухания боевых действий, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Да, это так"."Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию (конфликта. — Прим. ред.). Для Зеленского это с высокой степенью вероятности политическая смерть, потому что он привязал себя намертво к тезису о возвращении к границам 1991 года", — полагает эксперт.По словам Золотарева, главе государства скоро начнут задавать крайне неприятные вопросы о том, почему разрушена экономика страны, 10 миллионов ее граждан уехали в Европу, а армия понесла колоссальные потери."Неужели оно того стоило?" — задался вопросом политолог.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, европа, киев
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Европа, Киев
"Его гибель неизбежна". В Киеве раскрыли, что готовят Зеленскому

Политолог Золотарев: Зеленского ждет политическая смерть из-за разгрома ВСУ

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть из-за поражений ВСУ и возможного затухания боевых действий, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Да, это так".
«
"Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию (конфликта. — Прим. ред.). Для Зеленского это с высокой степенью вероятности политическая смерть, потому что он привязал себя намертво к тезису о возвращении к границам 1991 года", — полагает эксперт.
По словам Золотарева, главе государства скоро начнут задавать крайне неприятные вопросы о том, почему разрушена экономика страны, 10 миллионов ее граждан уехали в Европу, а армия понесла колоссальные потери.
"Неужели оно того стоило?" — задался вопросом политолог.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЕвропаКиев
 
 
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