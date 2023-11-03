https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907111454.html

"Избавятся от режима": в США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому

"Избавятся от режима": в США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2023

"Избавятся от режима": в США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому

Правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате спецоперации, проводимой Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:25

2023-11-03T10:25

2023-11-03T10:25

в мире

украина

россия

харьковская область

владимир зеленский

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате спецоперации, проводимой Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Россия нанесет Украине не только военное поражение, что она и делает, пока мы говорим, но и политическое поражение режиму Зеленского, бандеризм будет истреблен", – отметил он.Риттер также добавил, что, поскольку Зеленский отказался от стамбульского договора о постоянном нейтралитете Украины, он рискует потерять еще больше территорий."Сейчас ведутся бои в Харьковской области. Это начало нового раунда освобождения территорий Украины Россией. Я думаю, они возьмут Харьков, пойдут дальше и возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу. Это конец Украины как современного государства, если только Зеленский не сделает разумную вещь и не заключит мир", – подытожил бывший разведчик.В июне президент России Владимир Путин представил африканской делегации подготовленный весной 2022 года проект стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В нем, как заявил президент РФ, было прописано всё: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Российский лидер тогда напомнил, что после того, как РФ отвела войска от Киева, украинские власти отказались от этого соглашения.

https://ria.ru/20231102/oborona-1906925452.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907095162.html

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в мире, украина, россия, харьковская область, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша