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"Залужный признал". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 03.11.2023
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15:10 03.11.2023 (обновлено: 15:12 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/zaluzhnyy-1907203407.html
"Залужный признал". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского
"Залужный признал". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 03.11.2023
"Залужный признал". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского
Еще больше оружия Запада не помогут военачальнику ВСУ Валерию Залужному добиться успехов для Украины, поскольку у России мощный военный потенциал, заявил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:12
украина
россия
польша
валерий залужный
вооруженные силы украины
в мире
политика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Еще больше оружия Запада не помогут военачальнику ВСУ Валерию Залужному добиться успехов для Украины, поскольку у России мощный военный потенциал, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в интервью радио RMF FM.&quot;Залужный открыто признал одну вещь: при нынешнем уровне подготовки, обучения украинских солдат, при нынешнем уровне поставок с Запада и при нынешнем уровне возможностей России этот конфликт сегодня не может закончиться для Украины успехом&quot;, — считает Пацек.По его мнению, украинцы не могут самостоятельно эффективно использовать поставленное западными государствами вооружение, поскольку ВСУ не обладают необходимыми для этого знаниями и подготовкой.Генерал отметил, что Украине в таком случае могут помочь только прямое размещение западных специалистов и военнослужащих на самом фронте, но это сулит опасным последствиям со стороны России.&quot;На это согласия нет. Я не вижу никакой возможности, чтобы Украина могла рассчитывать на обслуживание современных систем на территории Украины военными и гражданскими лицами западных стран, потому что это означало бы включение этих государств в эту ситуацию, возник бы риск начала масштабного конфликта и возмездия России тем странам, которые в этот конфликт вступают&quot;, — утверждает офицер.Пацек также добавил, что главком ВСУ совершил много кардинальных ошибок, начав наступление, поскольку украинцы никак не могли бы справиться с российской армией.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231103/udar-1907149278.html
https://ria.ru/20231103/senator-1907114938.html
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украина, россия, польша, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, политика
Украина, Россия, Польша, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Залужный признал". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского

Генерал ВС Польши Пацек: еще больше оружия Запада не помогут Залужному и ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Еще больше оружия Запада не помогут военачальнику ВСУ Валерию Залужному добиться успехов для Украины, поскольку у России мощный военный потенциал, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в интервью радио RMF FM.
«

"Залужный открыто признал одну вещь: при нынешнем уровне подготовки, обучения украинских солдат, при нынешнем уровне поставок с Запада и при нынешнем уровне возможностей России этот конфликт сегодня не может закончиться для Украины успехом", — считает Пацек.

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По его мнению, украинцы не могут самостоятельно эффективно использовать поставленное западными государствами вооружение, поскольку ВСУ не обладают необходимыми для этого знаниями и подготовкой.
Генерал отметил, что Украине в таком случае могут помочь только прямое размещение западных специалистов и военнослужащих на самом фронте, но это сулит опасным последствиям со стороны России.
«

"На это согласия нет. Я не вижу никакой возможности, чтобы Украина могла рассчитывать на обслуживание современных систем на территории Украины военными и гражданскими лицами западных стран, потому что это означало бы включение этих государств в эту ситуацию, возник бы риск начала масштабного конфликта и возмездия России тем странам, которые в этот конфликт вступают", — утверждает офицер.

Пацек также добавил, что главком ВСУ совершил много кардинальных ошибок, начав наступление, поскольку украинцы никак не могли бы справиться с российской армией.
Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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