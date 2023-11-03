"Залужный признал". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского
Генерал ВС Польши Пацек: еще больше оружия Запада не помогут Залужному и ВСУ
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Еще больше оружия Запада не помогут военачальнику ВСУ Валерию Залужному добиться успехов для Украины, поскольку у России мощный военный потенциал, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в интервью радио RMF FM.
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"Залужный открыто признал одну вещь: при нынешнем уровне подготовки, обучения украинских солдат, при нынешнем уровне поставок с Запада и при нынешнем уровне возможностей России этот конфликт сегодня не может закончиться для Украины успехом", — считает Пацек.
По его мнению, украинцы не могут самостоятельно эффективно использовать поставленное западными государствами вооружение, поскольку ВСУ не обладают необходимыми для этого знаниями и подготовкой.
Генерал отметил, что Украине в таком случае могут помочь только прямое размещение западных специалистов и военнослужащих на самом фронте, но это сулит опасным последствиям со стороны России.
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"На это согласия нет. Я не вижу никакой возможности, чтобы Украина могла рассчитывать на обслуживание современных систем на территории Украины военными и гражданскими лицами западных стран, потому что это означало бы включение этих государств в эту ситуацию, возник бы риск начала масштабного конфликта и возмездия России тем странам, которые в этот конфликт вступают", — утверждает офицер.
Пацек также добавил, что главком ВСУ совершил много кардинальных ошибок, начав наступление, поскольку украинцы никак не могли бы справиться с российской армией.
Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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